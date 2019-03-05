Okulun Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Hamzalar Köyü
İlkokulunun çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı hasar gördü.
Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:43 Kaynak: AA
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