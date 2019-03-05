Son Dakika Haberleri: Okulun Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Okulun Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Okulun Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Hamzalar Köyü İlkokulunun çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı hasar gördü.

Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:43 Kaynak: AA

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