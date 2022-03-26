Okulun çatısından çıkan atık ahşaplar satranç sehpası oldu - Son Dakika
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Okulun çatısından çıkan atık ahşaplar satranç sehpası oldu

26.03.2022 11:16
Okulun çatısından çıkan atık ahşaplar satranç sehpası oldu

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, onarılan okullarının çatısından çıkan atık ahşapları satranç sehpasına dönüştürüyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, onarılan okullarının çatısından çıkan atık ahşapları satranç sehpasına dönüştürüyor.

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde okulun onarılan çatısından arta kalan ahşap malzemeleri değerlendirmek için harekete geçti.

Atık malzemeleri atölyeye getiren öğrenciler, ahşabı çeşitli aşamalardan geçirerek satranç sehpası ve tahtası haline getiriyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

"Meslek liseleri salgın sürecinde üretim merkezi gibi çalıştı"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Karabük'teki meslek liselerinin Kovid-19 salgını sürecinde üretim merkezi gibi çalıştığını, okulda maske, dezenfektan ve yüzey temizleyici gibi malzemeler üretildiğini söyledi.

Akbaş, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında da 1 ayda il genelinde ihtiyacı olan okullara meslek liselerinde üretilen raf, sandalye ve masaların teslim edildiğini belirtti.

Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle "Sıfır Atık Kütüphane" çalışması başlattıklarını aktaran Akbaş, "İlimiz genelinde bir okulumuzda Sıfır Atık Kütüphane yapmıştık. Bu sayımızı çoğaltıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'mizdeki bir odamız sıfır atık kapsamında kütüphaneye dönüştürülüyor. Çevre dostu okul olarak belirlediğimiz 6 okulumuzda da sıfır atık kütüphanelerimizi hizmete açmış olacağız." diye konuştu.

Akbaş atık malzemelerin değerlendirilmesinin önemine işaret ederek meslek lisesi öğrencilerinin okulun onarılan çatısından arta kalan ahşaplardan satranç sehpası ve tahtası ürettiğini dile getirdi.

Satranç sehpalarının il genelindeki okullara gönderileceğini belirten Akbaş, "Bizim istediğimiz, öğrencilerimiz istihdama katkı yapsınlar, kendilerini geliştirsinler ve hayata hazır hale gelsinler. Kendileri döner sermayeden bir katkı sağlarken aynı zamanda mezun olduktan sonra da kendi iş yerlerini açsınlar. İnşallah meslek liselerimiz tekrar eski canlı günlerine dönecek." ifadesini kullandı.

"Hem tecrübe ediniyoruz hem de harçlığımızı çıkarıyoruz"

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğretmeni Nureddin Uçak, okulun onarılan çatısından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle atık malzemeleri alıp atölyeye getirdiklerini anlatan Uçak, bunların çeşitli aşamalardan geçirilerek satranç sehpası ve tahtası haline getirildiğini anlattı.

11. sınıf öğrencisi Nurullah Enes Bayri de atölyede satranç sehpasının yanı sıra ahşaptan askılık, ayakkabılık, kitaplık ve yaptıklarını belirtti.

Atölyede meslek öğrendiklerini ifade eden Bayri, ayrıca çalışarak kazandıkları parayla aile bütçesine katkı sağladıklarını aktardı.

Yusuf Gül ise atölyede öğretmenlerinin sayesinde gelecekteki meslekleriyle ilgili çok şey öğrendiklerini dile getirdi.

Gül, atık malzemeleri küçük parçalara ayırdıklarını, belli aşamalardan geçtikten sonra satranç sehpasına dönüştürdüklerini ifade etti.

Atakan İncebacak ise mobilya bölümüne başladıklarında hiçbir şey bilmediklerini, öğretmenlerinin sayesinde ahşabı işlemeyi öğrendiklerini söyledi.

Döner sermayeden harçlık çıkardıklarını belirten İncebacak, hafta sonları da arkadaşlarıyla sanayilerde mobilya dükkanlarında çalıştıklarını, bu şekilde de para kazandıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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