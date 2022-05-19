Kapı hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Kapı hırsızı yakalandı

19.05.2022 09:27

Gaziantep'te okul ve site bahçelerinin demir kapılarını çaldığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te okul ve site bahçelerinin demir kapılarını çaldığı belirlenen şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen okul ve site bahçesi demir kapılarının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç. isimli şüpheli, tespit edilen adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen F.Ç. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kapı hırsızı yakalandı
Kapı hırsızı yakalandı
Kapı hırsızı yakalandı
Kapı hırsızı yakalandı
Kapı hırsızı yakalandı
Kapı hırsızı yakalandı

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapı hırsızı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapı hırsızı yakalandı - Son Dakika
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