Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı

15.04.2022 09:43
Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okulun demir kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okulun demir kapısını çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde fen lisesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, demir kapıyı çalan şahsın K.A. olduğunu belirledi. Saha çalışmaları sonunda adresi belirlenen K.A. yapılan baskınla gözaltına alındı.

K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE

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Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okulun demir kapısını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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