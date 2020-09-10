Okulun deposundan tarihi körükler çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okulda yapılan temizlikte bodrumdan yaklaşık 90 yıllık olduğu tahmin edilen 6 adet eski dönemlerde kalaycıların kullandığı körükler çıktı.

Körükleri bodruma kimin koyduğu belirlenemezken, tarihi malzemeler sergilenmek üzere Sandıklı Belediyesine teslim edildi.

İlçede Çay Mahallesi'nde bulunan Ali Çetinkaya İlköğretim Okulunda temizlik sırasında kalaycıların kullandığı körükler çıktı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul bodrumundan tarih çıktı. Bu tarihi körüklerle ilgili Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile görüştük bu körükleri ilçemizdeki müze, konak ve kültür evlerinde sergilenmek üzere Sandıklı Belediyesine devir edeceğiz" ifadelerini kullandı.