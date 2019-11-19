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Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler

6 saat önce

Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettilerBURSA - Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ okulların ara tatili ile birlikte doldu taştı.

Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler

BURSA - Kış turizminin göz bebeği olan Uludağ okulların ara tatili ile birlikte doldu taştı. Sezon açılışına sayılı günler kala öğrenciler için verilen ara tatili değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi, Uludağ'a akın ederek son baharın keyfini çıkarttı.

Bursa kent merkezine 51 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Uludağ, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatili doğayla iç içe geçirmek isteyen yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Çocuklarıyla birlikte Uludağ'a gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Ormanlık alanda yürüyüş yapan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçi sayısının kapasitenin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Doluluk nedeniyle Milli park içerisine giremeyen vatandaşlar, araçlarını park dışarısına bırakmak zorunda kaldı. Sezonun açılmasına günler kala otel doluluklarının yüzde 30'a ulaştığı öğrenildi.

Otelin doluluk oranı ile ilgili yapan Karinna Otel Müdürü Harbi Türk," Bu sene ilk kez uygulanan okulların ara tatili ile birlikte Uludağ'a ciddi bir talep var. Sezonun açılmasına günler kala orman köşklerimiz doldu. Otel rezervasyonlarımız yüzde 40 seviyesine kadar ulaştı" dedi.

Ara tatilde ailesi ile birlikte Uludağ'ı gezmeye gelen Onur Berber," Okullar tatil olduğu için geldik Uludağ'a daha önce Uludağ'a geldik, çok beğendik, tatilimizi artık burada geçireceğiz" diye konuştu.

Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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