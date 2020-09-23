Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, fobisini yenmeye çalışıyor - Son Dakika

Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, fobisini yenmeye çalışıyor

ÇANAKKALE'de, eğitim öğretim yılının ilk gününde sınıfa girdikten bir süre sonra ağlayarak çıktığı bahçede otururken görüntülenen 6 yaşındaki Emir Gümüş'ün fobisini yenmesi için evde ailesi, okulda ise öğretmenleri büyük çaba harcıyor.

Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, fobisini yenmeye çalışıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'de, eğitim öğretim yılının ilk gününde sınıfa girdikten bir süre sonra ağlayarak çıktığı bahçede otururken görüntülenen 6 yaşındaki Emir Gümüş'ün fobisini yenmesi için evde ailesi, okulda ise öğretmenleri büyük çaba harcıyor. Haftaya pazartesi yeniden derse girecek olan Emir'in annesi Nurgül Gümüş (32), oğlunun anaokuluna gitmediğini, bu nedenle böyle bir tepkiyi beklediğini söyledi.

Kentte özel sektörde çalışan Beytullah Gümüş (35) ve ev kadını Nurgül Gümüş'ün (32) 3 çocuğundan en küçüğü olan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş, yüz yüze eğitimin ilk gününde sınıfa öğretmeni eşliğinde girdikten kısa süre sonra ağlayıp, koşarak dışarı çıktı. Bahçenin ortasında oturup ağlayan küçük Emir'in bu görüntüsü kameralara yansıdı.

Haftaya pazartesi günü yeniden okulun yolunu tutacak olan Emir Gümüş, yine aynı sorunu yaşamaması için okuldaki yöneticiler ve öğretmenler tarafından rehabilitasyon sürecine alındı. Babası Beytullah Gümüş tarafından bir gün sonra yeniden okula götürülen Emir Gümüş, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmeni eşliğinde okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynadı, sınıfıyla tanıştırıldı. Emir Gümüş'e okul fobisini yenmesi için ağabeyleri 4'üncü sınıf öğrencisi Umut (9) ve 2'nci sınıf öğrencisi Kadir Gümüş (7) de evde onunla oyunlar oynayıp, çalışma masasında deftere yazılar yazdırıp, resimler çizdirerek destek oluyor.

Emir Gümüş'ün okul fobisinin anasınıfına gitmemesinden kaynaklandığını anlatan annesi Nurgül Gümüş, "Okulun ilk günü hiç ağlamadan sakin bir şekilde içeriye girdi. Sonra ben diğer 2 oğlum ile yakındaki bir markete uğradım zaman geçirmek için. Ararlarsa okula yakın olalım diye. Sonra öğretmeni aradı, okula gittik, baktım bahçede ağlıyor. Şaşırdım. Çünkü ağlamadan girmişti içeriye. Sonra yanıma koştu. Ondan sonra olanlar oldu. Yerlere oturdu. Sözümü dinlemedi. Sonra mecburen eve götürmek zorunda kalım. Böyle bir tepkiyi aslında bekliyordum. Okula ilk girişinde sakin olmasına ben de şaşırdım, ağlar diye düşünüyordum. Çünkü anasınıfına gitmediği için ortamı bilmiyor, sınıfı bilmiyor, öğretmeni bilmiyor. Sakin görünce ağlamayacak herhalde dedim ama olmadı. Daha beter oldu, şaşırttı. Böyle bir çocuk değil aslında Emir. Sakin, uysal bir çocuktur" dedi.

Emir'in babası Beytullah Gümüş ise rehabilitasyon sürece için bir gün sonra oğlu Emir'i yeniden okula götürdüğünü belirterek, "Okula götürdüm biraz nazlandı ama yavaş yavaş fobisini yeneceğine eminim. Okul müdürü, rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni yardımcı oldu. Bahçeye çıkıp oyun oynadılar. Emir bana söz verdi, pazartesi günü yeniden okula başlayacak. Büyüyünce de doktor olmak istiyor" diye konuştu.

Oğlunun okuldan ağlayarak çıkarken çekilmiş görüntülerini televizyonda haberlerde izleyince şaşırdığını da ifade eden baba Beytullah Gümüş, "Bütün Türkiye bu sayede Emir'i tanımış oldu. Ama kötü bir tanıma, anı olduğunu düşünmüyorum. Çocuğun saf hali, en normal, doğal hali" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okulun ilk gününde ağlarken görüntülenen Emir, fobisini yenmeye çalışıyor - Son Dakika

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