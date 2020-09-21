Okulun ilk gününde minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskeler takan minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları, görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Çocuklara korona virüs önlemleri anlatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle eğitim-öğretim dönemi anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için başladı. Öğrenciler okul bahçesine sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak alındı. Polis ekipleri, girişte minik çocukların ateşlerini ölçerek, maske ve dezenfektan dağıttı. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Öğretmenler tarafından çocuklara korona virüs önlemleri anlatıldı. Bazı çocukların rengarenk maskeler taktığı görüldü. İstiklal marşının okunmasının ardından çocuklar teker teker içeriye alındı.

Minik bir öğrenci, "Birinci sınıfa gideceğim. Büyüyünce asker olmak istiyorum" diye konuştu.

(İHA)