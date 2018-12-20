Son Dakika Haberleri: Okulun İstinat Duvarı Çöktü

Okulun İstinat Duvarı Çöktü

13 saat önce

Şanlıurfa'da, etkili sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü.

Okulun İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Şanlıurfa'da, etkili sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Olayda zarar gören olmazken, okulda eğitime ara verildi.

Merkez Haliliye ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki Vatan Ortaokulunun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarından aşırı yağışın ardından sesler gelmesi üzerine öğretmenler, öğrencilerin dışarı çıkmasını yasakladı.

Kısa süre sonra okulun duvarı çökerken, bu esnada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın talimatıyla kriz masası oluşturulan okulda, eğitime bugünlük ara verildi.

Bakım ve onarım çalışması başlatılan okulda, çöken duvarın molozları ekipler tarafından kaldırılıyor.

Okul Müdürü Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu erken fark etmelerinin adeta bir faciayı önlediğini söyledi.

Büyük bir tehlikeyi kazasız atlattıklarını belirten Özdemir, "Bir haftadır kentimizde yoğun yağmur etkili oluyor. Okulumuzun arka istinat duvarı önce çatırdamaya başladı. Duvarın çökeceğini anlayınca okulun bütün kapılarını kapattık, öğrencileri dışarı bırakmadık. Çökme nedeniyle okulumuzda bir gün eğitime ara verildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:36 Kaynak: AA

Haliliye, Merkez, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızı İle Damadına Yük Olmamak İçin Parkta Yatan Yaşlı Adama Polis Sahip Çıktı Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep

Soğuk Havada Parkta Yatan Yaşlı Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü Cezaevinde Gardiyanlar ile Mahkum Yakınları Arasında Kavga Çıktı! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:02:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulun İstinat Duvarı Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]