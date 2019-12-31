Okulun kalorifer dairesinde yangın - Son Dakika
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Okulun kalorifer dairesinde yangın

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Atmalı köyünde bulunan Atmalı İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kalorifer dairesinde dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Kalorifer dairesinde çıkan yangın ise itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Jandarma, İtfaiye, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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