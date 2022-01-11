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Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu! - Son Dakika

Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!

11.01.2022 07:59
Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!

İzmir'deki Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz eden 44 yaşındaki kantinci Turan Duman tutuklandı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.

İzmir'de tutuklanan 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın Ülkü Ortaokulu'ndaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Veliler, tutuklanan kantinci dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür ve iki öğretmenden de şikayetçi oldu. Öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.

ÖĞRENCİLER AİLELERİNE ANLATTI

Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı zamanlarda taciz etti. Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Duman sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Duman'ın okuldaki 15 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren mağdur sayısının 15'i bulduğu öğrenildi. Velilerin tutuklanan Duman'ın dışında olayı örtbas etmeye çalıştıkları gerekçesiyle okul müdürü Ali Gür, rehberlik öğretmeni Hediye Sade, fen ve teknoloji öğretmeni Harika Bilgen'den de şikayetçi olduğu belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek verilirken, çocukların kayıtları başka okullara alındı.

ÖĞRENCİLERİ MÜDÜR VE ÖĞRETMENLER Mİ ENGELLEDİ?

14 yaşındaki kızının 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen anne S.G., "Kantinci kızıma 'Kızların içinde en güzeli sensin' diyerek sözlü tacizde bulunmuş. Duruma ailelerine anlatmak isteyen öğrenciler okul müdürü ve öğretmenler tarafından engellenmiş. Asıl üzücü tarafı olayın örtbas edilmeye çalışılması" dedi.

42 yaşındaki baba H.K., "Kızım 7. sınıfa gidiyor. Kantinci alışveriş yaparken para verirken kızımın elini tutmuş. Daha sonra kızımın arkasından sarılmak istemiş. Kızım kantinciyi iteklemiş ve tepki göstermiş. Kızımla birlikte iki arkadaşını durumu bize bildirmesinler diye odaya kapatmışlar. Kızım bu olaydan psikolojik olarak çok etkilendi. Hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen bir haftadır ateş içinde. Bunlara sebep olanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.

3 çocuk annesi B.D. (35), "Kızım o günden beri uyuyamıyor. 8. sınıf öğrencisi kızımı gece ayna karşısında kendi kendine konuşurken buldum. Bu olaydan çok etkilendi. Psikolojik destek alıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERE BASKI İDDİASI

Kızı ile birlikte toplam 3 kız öğrencinin 3 ders boyunca cep telefonu olmadan izolasyon odasında tutulduğunu anlatan B.D., "Çocuklar taciz olayını ailelerine haber vermesin diye sabah saat 09.30'dan öğlen 12.30'a kadar bu odada kapalı tutulmuş. öğretmen ellerinden telefonu almış" dedi.

3 çocuk babası S.M. (37) "7. sınıf öğrencisi kızımın sırtına elini sokmuş. Biz bunları daha sonra öğreniyoruz. Kızımın başını çekerek kendi göğsüne yaslamış. Kızım bu olaylardan çok etkilendi" dedi.

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Taciz, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu! - Son Dakika
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