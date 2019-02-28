Okulun Kapıları Çalındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Akın Buluş İlkokulundan 8 adet alüminyum kapı çalındı. Maddi zararın yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenilirken, okul yönetimi hırsız veya hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak