Okulun Kapıları Çalındı
39 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Akın Buluş İlkokulundan 8 adet alüminyum kapı çalındı. Maddi zararın yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenilirken, okul yönetimi hırsız veya hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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