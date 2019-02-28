Son Dakika Haberleri: Okulun Kapıları Çalındı

Okulun Kapıları Çalındı

39 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir okulun kapıları çalındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Akın Buluş İlkokulundan 8 adet alüminyum kapı çalındı. Maddi zararın yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenilirken, okul yönetimi hırsız veya hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Keşan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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