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OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI - Son Dakika

OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI

02.12.2021 14:02

GAZİANTEP'te, bir okulun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP'te, bir okulun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Çıkan yangında 1 öğretmen ve 3 öğrenci dumandan etkilendi, panikle camdan atlayarak ağacın üzerine düşen bir öğretmen de yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Alaybey Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kazan dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden öğretmenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada okulu saran duman sırasında öğrenciler tahliye edilirken, müdür yardımcılığı da yapan öğretmen Osman Doğar, panik yaşayarak bulunduğu ikinci katın penceresinden bahçedeki ağacın üzerine atladı. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, okuldaki 250 öğrenci ise tahliyelerinin ardından evlerine gönderildi. Haberi alarak okula gelen bazı veliler tedirginlik yaşayarak gözyaşı dökerken, yangın sırasında dumandan etkilenen 3 öğrenci ile bir öğretmene ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI

Cumhuriyet, Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OKULUN KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI, CAMDAN ATLAYAN ÖĞRETMEN YARALANDI - Son Dakika
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