Okulun müdür yardımcısı ve öğretmen, öğrencilerinin oyun alanını boyadı - Son Dakika

Ardahan'daki 23 Şubat İlkokulunda görev yapan bir müdür yardımcısı ve öğretmen, öğrencilerine güzel bir oyun ortamı hazırlamak için boş zamanlarında ellerine fırça alıp bahçedeki oyun alanını boyadı.

Kent merkezinde yer alan ve 20 öğretmenin görev yaptığı 510 öğrencisi bulunan okulun müdür yardımcısı Hüseyin Biçer ile öğretmen Serhat Uzar, öğrencilerin temiz, düzenli ve daha güzel bir ortamda oynayabilmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Okulun deposundaki atıl boya ve fırçaları alan gönüllü eğitimciler, boş zamanlarında okul bahçesinde sportif faaliyetler de yapılan oyun alanlarını boyadı.

Müdür yardımcısı Hüseyin Biçer, AA muhabirine, söz konusu çalışma ile öğrencilere güzel bir ortam hazırlamak istediklerini söyledi.

Eğitime verilen bir haftalık arada yaptıkları çalışmayla öğrencileri güzel oyun alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Bizim elimizde kalan ve değerlendirilmeyen boya ve benzeri malzemeler vardı. Onları değerlendirmek için öğretmen arkadaşımız Uzar ile boya yapmaya karar verdik. Boş zamanlarımızda bahçede renkleri soluk olan oyun alanlarının çizimlerini yaptık. Ara tatilin ardından öğrencilerimizin daha temiz ve düzenli yerlerde oynamasını sağladığımız için mutluyuz."