Son Dakika Haberleri: Okulun yıkılacağı iddiasına veli tepkisi
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Okulun yıkılacağı iddiasına veli tepkisi

35 dakika önce

KAYSERİ'de 130 öğrencinin eğitim gördüğü Cengiz Topel İlkokulu'nun eğitime elverişli olmadığı gerekçesiyle yıkılacağı iddiası üzerine Valilik önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

Okulun yıkılacağı iddiasına veli tepkisi, System.String[]
KAYSERİ'de 130 öğrencinin eğitim gördüğü Cengiz Topel İlkokulu'nun eğitime elverişli olmadığı gerekçesiyle yıkılacağı iddiası üzerine Valilik önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, okulun yıkılmayacağını bildirdi.
Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel İlkokulu'nun, eğitime elverişli olmadığı için yıkılacağı iddia edildi. Bir grup veli, bunun üzerine Kayseri Valiliği önünde toplandı. Yaklaşık 20 veli, tek katlı binanın yıkılmasını değil, tadilat yapılarak eksikliklerinin giderilmesini talep etti. Velilerden Merve Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir kadın okula gelmiş, bakmış. 'Bu okul eğitim için, çocuklar için elverişli değil' demiş. Eğitim başlayalı 2 hafta oldu. Bu çocuklar neden bu okula verildi? Bu çocukların psikolojisi, arkadaşları, öğretmeni ne olacak? Bu çocuklar alınıp hangi okula verilecek? Benim çocuğum dün gelmiş ayaklarıma kapanmış, 'öğretmenimden ayrılmak istemiyorum' diyor. Öğrencilerin psikolojileri ve eğitimi herkesten daha çok önemli" dedi. Veliler, yaptıkları açıklamanın ardından dağılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okulun yıkılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, binada eğitim öğretimin devam edeceğini bildirdi.


Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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