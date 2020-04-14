Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor - Son Dakika

Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor

19 dakika önce

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor, System.String[]

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan Mehmet ve Songül  Sert çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Hasandağı Ortaokulu 5'ncı sınıf öğrencisi Servet Emre Sert, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için okulunu çok özlediğini söyledi. Servet Emre Sert, "Sabah saat 09.00'da 5'inci sınıf dersimi televizyondan takip ediyorum. Saat 11.00 ila 13.00 arasında 'eba.gov. tr' adresine giriyorum. Öğretmenimin gönderdiği ödevleri yapıyorum. Boş zamanlarımda ise test çözüp hikaye okuyarak geçiriyorum. Akşam saat 17.00 ila 19.00 arası yine 'eba.gov.tr'ye giriyorum. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Bir an önce okulların açılmasını arzu ediyorum. Okulu biraz daha canlandırmak ve hatırlamak için de ders çalışırken okul formamı giyiyorum. Bu dönemde en büyük yardımcım ise annem oluyor. Bana sorular soruyor. Derslerimi annem ile tekrar ediyoruz" diye konuştu. 20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte derslerine daha çok çalışmaya başladığını ifade eden Sert, "Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra derslerime daha çok çalışıp derslere ağırlık verdim. Dedemle önceden dışarı çıkıp görüşebiliyordum. Şimdi ise yasak olduğundan telefonla görüşüyoruz. Bütün yakınlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim." dedi.


Eğitim Bilişim Ağı, Emre Sert, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:09 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak         
08:22
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü         
07:42
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun         
07:39
Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı Koronavirüs şüphelisinin çarşaf bağlayıp hastaneden kaçması, Denizli'yi ayağa kaldırdı         
04:43
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı         
01:01
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti         
00:36
Emre Mor'dan Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım         
00:23
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı         
00:21
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı         
00:04
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü         
00:00
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi         
23:57
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil         
23:41
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak         
23:26
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti         
23:07
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz         
23:00
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık         
22:56
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!         
22:12
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
22:06
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi         
22:06
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek         
22:04
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı         
22:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı         
21:50
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz         
21:50
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
21:47
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi         
21:38
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:35
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı         
21:32
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı         
21:19
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı         
21:13
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor         
21:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 08:28:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]