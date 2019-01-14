Son Dakika Haberleri: Okulunun Yakıt Tankı Patladı, Sızan Mazot Denize Ulaştı

Okulunun Yakıt Tankı Patladı, Sızan Mazot Denize Ulaştı

1 saat önce

Okulunun yakıt tankı patladı, sızan mazot denize ulaştıMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde, okulun patlayan yakıt tankından sızan mazot 1 kilo metre uzaklıktaki denize ulaştı.

Okulunun yakıt tankı patladı, sızan mazot denize ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde, okulun patlayan yakıt tankından sızan mazot 1 kilo metre uzaklıktaki denize ulaştı.
Edinilen bilgiye göre; Datça'nın İskele Mahallesinde bulunan Yılmazlar Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt takına gün içerisinde mazot yüklemesi yapıldı. Yükleme sırasında oluşan yüksek basınç nedeniyle tankta patlak meydana geldi. Fark edilmeyen yarıktan sızmaya başlayan mazot, kanalizasyona karıştı.
Kanalizasyonun tıkalı olması mazotu denize yönlendirdi
2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması taşan mazot eğitimli olan yoldan ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti.
Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı. 6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2-3 tonluk bir bölümün sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.
"Eğitim öğretim aksamayacak"
Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi. Datça'da hava sıcaklıklarının 13 ila14 derece civarlarında olduğuna işaret eden Uçar, ortada eğitim öğretimi aksatacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Muğla, Datça, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Palu Ailesinden 6 Kişi İçin Tutuklama Kararı Verildi

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:46:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulunun Yakıt Tankı Patladı, Sızan Mazot Denize Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]