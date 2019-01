Okuma Aşkları Hiç Bitmeyen 4 Kız Kardeş Yıllar Sonra Okul Yoluna Düştü

Malatya'da yaşayan ve yaşları 58 ile 75 arasında değişen 4 kız kardeş yıllar sonra okuma yazma öğrenmek için okul yoluna düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma Yazma Seferberliğine ilgi her geçen gün artıyor. Malatya'da yaşayan Emine Güder (65), Hatice Kaplan (75), Remziye Karadeniz (61) ve Ayşe Polat (58) isimli kardeşler de bu kapsamda oturdukları mahallede bulunan Mustafa Avni Cüre İlkokuluna giderek okuma yazma öğrenmeye başladı. Gençlik yıllarında çeşitli sebeplerden dolayı hiç okula gidemeyen kardeşler, şimdi her gün okula birlikte giderek aynı sınıfta ve aynı sıralarda ders görüyor. Derslerine iyi çalışan ve verilen ödevleri eksiksiz tamamlayan kardeşler öğretmenleri tarafından da takdir ediliyor.



Kız kardeşlerin 3 haftadır derslere devam ettiğini ve gayet başarılı olduklarını söyleyen sınıf öğretmeni Özlem Soylu, "Kendileri çok istekli ve azimli şu anda her şey iyi gidiyor. Zamanında okuyamamışlar ama yıllar sonra okumaya gelmişler, bu herkes için çok güzel bir örnek" şeklinde konuştu.



Torunuyla aynı okulda eğitim görüyor



Torunun da aynı okulda okuduğunu söyleyen Ayşe Polat ise, "Biz yıllardır okuma yazma öğrenmeyi düşünüyorduk böyle bir fırsat elimize geçince de kaçırmayalım istedik. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden razı olsun" dedi.



"Okula gelmeye devam edeceğiz"



Okumayı yavaş yavaş öğrendiklerini ifade eden Remziye Karadeniz de, "Öğretmenimiz sağ olsun bizimle çok ilgileniyor. Biz de eğitimimize devam edeceğiz ve okuma yazmayı öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.



Okuma yazmanın içlerinde bir ukde olduğunu aktaran Emine Güder ise, kendilerine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti. - MALATYA

