Okuma azmiyle 55 yaşında liseyi bitirdi - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ergün Erkap, Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim görerek lise diploması aldı.

Evli ve 2 çocuk babası Erkap, AA muhabirine 6 kardeş olduklarını ve zamanın imkansızlıkları nedeniyle okuyamadıklarını söyledi.

Erkap, 1978 yılında ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Senelerdir içimde uhde olarak kalan okuma aşkını topluma faydalı gönüllü işler yaparak bir nebze de olsa sürdürdüm. Yine de tahsilli olmanın verdiği mutluluğu yaşayabilmek için her fırsatta eğitimime devam ettim. Biga Mesleki Eğitim Merkezinin açmış olduğu kurslar sayesinde kalfalık, ustalık belgelerimi aldım. 2010 yılında 45 yaşımdayken ortaokulu bitirdim. Bu yıl 55 yaşımda lise diplomamı aldım. Bu mutluluğu tarif edemem. Allah nasip ederse üniversite eğitimimi de tamamlayacağım. En azından inşaat teknikerliğini okumak istiyorum."