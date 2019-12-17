Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçe Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan "Çocuklar okusun diye" isimli yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular.

Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçe Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan "Çocuklar okusun diye" isimli yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular.


Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz tatili boyunca okuduğu kitapların sayfa sayılarını bir kağıda yazarak, ailelerinin okuduklarından emin olmaları sonrası sayının altına imzalarını atarak bir zarfa koyup, üzerine isim, sınıf ve okul isimlerini yazıp, okullar açıldığında okul müdürlerine teslim ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ödül sahipleri belirlendi.


Yarışmanın ödül töreni Niksar Belediyesi Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evi salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, öğrenciler ve velileri katıldılar.


Törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat düzenlenen yarışmadan ötürü Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a teşekkür etti.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise yaptığı konuşmada bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri yarışma hakkında; "Belediyemiz olarak çocuklarımızı daha fazla kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz "Çocuklar okusun diye" isimli kitap okuma yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini verdik. Çocuklarımız için eğitime verdiğimiz destek devam edecek. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Bizlere bu yarışmada desteklerini sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.


İlçe Kaymakamı İlhami Doğan ise, böylesine bilgiye dayalı yarışmaların yapılmasından çok mutlu olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde yarışmanın geliştirilerek devam etmesi temennisinde bulundu.


Proje kapsamında birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye tablet, üçüncü olan öğrenciye ise eşofman takımı hediye edildi. - TOKAT

Özdilek Özcan, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı
Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
22:45 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
22:44 Garsona saldırdılar - Son Dakika
22:44 İzmir'de Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika
22:44 Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:40 TBMM Başkanı Şentop: "İyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesi bugün de sürüyor" - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]