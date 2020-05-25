Okuma yazma azmine koronavirüs bile engel olamadı - Son Dakika

Okuma yazma azmine koronavirüs bile engel olamadı

Şanlıurfa'da Kadın Destek Merkezi'nde okuma yazma kursuna katılan Sıdıka Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimini, kendisine gönderilen eğitim videolarıyla sürdürüyor.

Şanlıurfa'da Kadın Destek Merkezi'nde okuma yazma kursuna katılan Sıdıka Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimini, kendisine gönderilen eğitim videolarıyla sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi'nde dikiş nakış kursuna devam eden 4 çocuk annesi Sıdıka Bozkurt, aynı merkezde okuma yazma kursuna da katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kursa ara verilince Bozkurt, maske üretimine katılarak aile bütçesine katkıda bulunmaya ve salgınla mücadeleye destek vermeye başladı.

Okuma yazma öğrenmeyi çok isteyen Bozkurt, kurs öğreticisinin uzaktan eğitim metoduyla eğitim verilebileceğini duyunca hemen irtibata geçerek eğitim almayı talep etti. Kurs öğreticisinin internet ortamında hazırladığı videoları izleyerek notlar alan Bozkurt, yarım kalan eğitimini de bu şekilde sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sıdıka Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi'nde açılan kurslara katılarak çeşitli eğitimler aldığını söyledi. Kursun kendisi gibi özellikle okuma yazma bilmeyen kadınlar için bulunmaz bir şans olduğunu ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Merkezde yarı zamanlı maske üretimine katılıyorum. Sonra eve gelince kurs öğreticimizin hazırladığı videoları izleyerek okuma yazma eğitimime kaldığım yerden devam ediyorum. Çok güzel ve beğeniyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okumayı çok istiyorum çünkü çocuklarıma yardımcı olmak istiyorum. Bir yere gittiğimde adres sormadan bulmak, hesabımı yapmak istiyorum. Bunların hepsini yapabilmem için bu eğitimi almam lazım. Belki ileride kendime ait bir iş yeri bile açabilirim. Uzaktan eğitim sistemiyle yarım kalan kursumuz sürüyor. İnşallah böyle devam eder."

"Okuma yazmaya çok hevesli"

Merkezin sorumlusu Nimet Karataş da dikiş nakış eğitimi alan gönüllü kursiyerlerin istihdam edilerek maske üretimine katıldıklarını söyledi. Kursiyerlere aynı zamanda okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim öğretildiğini ancak koronavirüs dolasıyla buna ara verildiğini aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Okuma yazma kursuna gelen kursiyerlerimizin eğitimlerini sürdürebilmeleri için kurs hocalarımız online sistemle derslerini vermeye başladı. Kursiyerlerimiz eğitimimizden geri kalmayalım evden de olsa devam etmek istediler. Sıdıka Hanım da bu kursiyerlerimizden birisi ve okuma yazmaya çok hevesli. Hocamız her gün görüntü çekip kendisine gönderiyor ve ve eğitimini tamamlamaya çalışıyor."

"Uygulamanın yararlı olduğunu düşünüyorum"

Kurs öğreticisi Songül Güler ise kursiyerlerin uzaktan eğitim sistemine sıcak bakmaları üzerine günlük dersleri kısa videolar şeklinde çekip telefondan attığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Gönderdiğim videoları izleyen kursiyerlerimiz çalışarak eğitimlerine devam ettiler. Bu uygulamanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Kursiyerlerimiz bu uygulamadan çok memnunlar, bu vesileyle eğitimlerini sürdürme şansı buluyorlar. Bizler de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizden Sıdıka Hanım da eğitimden ayrı kalmak istemediği için bu uzaktan eğitim sisteminden istifade ediyor. İnşallah koronavirüs biterse eğitimimizi yüz yüze devam ettireceğiz."

Okuma yazma azmine koronavirüs bile engel olamadı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okuma yazma azmine koronavirüs bile engel olamadı - Son Dakika

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