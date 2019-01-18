Son Dakika Haberleri: Okuma-yazma Bilmeyen 78 Kişiye Ehliyet Vermişler

Okuma-yazma Bilmeyen 78 Kişiye Ehliyet Vermişler

1 saat önce

Okuma-yazma bilmeyen 78 kişiye ehliyet vermişler Adana'da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyen 78 kişinin yerine sınava girerek ehliyet verdikleri öne sürülen 15 sürücü kursu yöneticisi ile 22 joker hakkında gözaltı kararı verildi Zanlılardan 30'u gözaltına alınarak...

Okuma-yazma bilmeyen 78 kişiye ehliyet vermişler
Adana'da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyen 78 kişinin yerine sınava girerek ehliyet verdikleri öne sürülen 15 sürücü kursu yöneticisi ile 22 joker hakkında gözaltı kararı verildi
Zanlılardan 30'u gözaltına alınarak emniyete götürüldü

ADANA - Adana'da sahte belgeler düzenleyip okuma yazma bilmeyen 78 kişinin yerine sınava girerek ehliyet verdiği öne sürülen 15 sürücü kursu yöneticisi ile 22 joker hakkında gözaltı kararı verilirken, 30 zanlı gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle 78 okuma-yazma bilmeyen şahsa yerlerine sınava girerek ehliyet verdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şahsın ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınava girdiğini saptadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı verilen soruşturmada polis şafak vakti evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Emniyete götürülürken suçlamaları kabul etmeyen zanlıların emniyetteki sorgusu başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Polis, Adana, 3. Sayfa
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