Okuma Yazma Bilmeyen Kadın Kur'an Okumayı Öğrendi

Karapınar ilçesinde okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Safiye Uysal, gittiği kursta Kur'an-ı Kerim okumayı 4 ayda başardı.

Karapınar ilçesinde okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Safiye Uysal, gittiği kursta Kur'an-ı Kerim okumayı 4 ayda başardı.



Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) açılan kursa katılan Uysal, 4 ayda Kur'an okumayı öğrenerek azmi ile örnek oldu.



Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli sebeplerle okula gidemediğini ve okuma yazma bilmediğini söyledi.



Çocukluğundan bu yana Kur'an okumayı öğrenmenin hayalini kurduğu belirten Uysal, 54 yaşında olsa da bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.



En kısa zamanda okuma yazmayı da öğreneceğini ifade eden Uysal, "Çoğu insan 'yaşlandım, bu yaştan sonra zor' diyerek Kur'an-ı Kerim öğrenmiyor. Bence çok yanlış düşünce. Herkes bu mutluluğu yaşamalı." dedi.



Herkesi Kur'an öğrenmeye davet eden Uysal, şunları kaydetti:



"İyi bu kursa gelmişim. Allah kurs hocamdan razı olsun. Daha ne isteyeyim. Okuma yazmam yok ama bunu başardım. Öğrenemem demesinler. Yaşlı genç herkes gelmeli. Gerçekten çok kolay. Kur'an-ı Kerim öğrendikten sonra hayatımda çok şey değişti. Kurstan sonra evde iki saat daha çalışıyorum. Hocam ödevler veriyor. Kursu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Şimdi en büyük isteğim hatim yapmak."



Kurs hocası Döne Yakar da "Bütün hanımlara Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini tavsiye ediyorum. 'Okuma yazmam yok, öğrenemem' diyen bayanlara tavsiyem şu; gelip Kur'an'ı burada öğrenebilirler. Yeter ki gayret etsinler. Sınıfımızda okuması yazması olmayan öğrencilerimiz de var. Bunlardan biri de Safiye Uysal ablamız. Gayretiyle, çabasıyla herkese örnek oldu. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu

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