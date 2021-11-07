Üye Girişi
Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu - Son Dakika

Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu

07.11.2021 15:18

Ankara'da 23 ile 88 yaş aralığındaki okuma yazma bilmeyen kadın kursiyerler, kimseden yardım almadan hayatlarını sürdürebilmek ve hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da 23 ile 88 yaş aralığındaki okuma yazma bilmeyen kadın kursiyerler, kimseden yardım almadan hayatlarını sürdürebilmek ve hayallerini gerçekleştirmek için yıllar sonra ellerine kalem almanın mutluluğunu yaşıyor.

Altındağ Belediyesi bünyesindeki Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, geçtiğimiz ay içerisinde eğitimlere başlayan 23 ile 88 yaş arasındaki kadın kursiyerler, okuma yazma öğreniyor.

Belediyenin 18 merkezinde eğitim alan 150 kursiyerin hayalleri arasında, yardım almadan istediği dolmuşa binebilmek, hastanede muayene sırasını takip edebilmek, otomobil ehliyetine sahip olmak ve matematik öğretmenliği de yer alıyor.

Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sorumlusu Bilge Dağdelen, AA muhabirine, okuma yazma eksikliği nedeniyle başkalarından yardım istemekten rahatsız olanların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bir kişi bile olsa okuma yazma kurslarını açtıklarını söyledi.

Kurslarda deneyimli eğitmenler aracılığıyla okur yazarlık eğitimi düzenlediklerini aktaran Dağdelen, "Birinci ve ikinci aşama olmak üzere iki kademede sınavlar oluyor. Birinci kademeyi geçenler ikinci kademeye geçiyorlar. İkinci kademeyi geçenler ehliyet almaya kadar hak kazanabiliyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlere verdikleri okur yazarlık belgesi ile ilkokul mezunu olmaları için imkan sağladıklarını dile getiren Dağdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim eğitimden sonra halk eğitim tarafından yapılan bir sınava katılıyorlar. Bu sınavı başarı ile geçerlerse ilkokul mezunu olarak bitirmiş oluyorlar. İlkokul diploması niteliğinde bir belge alıyorlar. Bu belgenin sonrasında ortaokul, lise ve üniversite olarak devam edebiliyorlar. Bir kısmı örgün bir kısmı da uzaktan eğitim şeklinde devam edebiliyorlar. Hiçbir zaman boşuna geliyor olamazlar. Bir kelime öğrenseler de kendi adlarını yazsalar da bu büyük bir başarıdır. Hem ışık hem umut olduk. 88 yaşındaki bir kadın, bir hayal bir umut ile geliyorsa demek ki kurslarımızda umut ve ışık var."

"Polis olmak, uçak sürmek isterdim"

Kurslara katılan 75 yaşındaki Ganime Turp, 16 yaşında evlendiğini okuma yazmayı bilmediğini anlatarak, eşinin vefatından sonra kursa başladığını aktardı.

Eğitimlere hayali olan otomobil ehliyetini almak istediği için katıldığını anlatan Turp, "Okusaydım mesela bir ehliyetim ve arabam olsun isterdim. Polis olmak veya uçak sürmek isterdim. Uçağa çok hevesim vardı. Rabb'im kabul etti beni çağırdı Umre'ye gittim. Uçaktaki hostese, 'uçağın kamarasına (kokpit) girebilir miyim?' dedim, girip baktım. Nasıl kalkıyor nasıl iniyor. Araba sürmeyi biliyorum ama ehliyetim yok. Arabayı sökerim, takarım, tamir ederim, her şeyine bakarım ama ehliyetim yok." diye konuştu.

"Okuma yazma öğrenmek bambaşkadır"

Turp, 8 kişilik bir ailede büyüdüğünü, kendisi dışında tüm kardeşlerinin eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben okuyan kardeşlerime bakıyordum. Bir ara kardeşlerim eline kalemi aldığında bilmediğim için onlara soruyordum 'o çöpü eline niye aldın' diye? Sonra elime bir kalem aldım hoşuma gitti. Babamın bana, 'okumayacaksın dedim mi okumayacaksın' demesi çok zoruma gitmişti. Allah'ıma şükürler olsun okuma yazmayı Türkçe'yi gösterenlerden. Allah bir değil, bin kere razı olsun. Okuma yazma öğrenmek bambaşkadır. Evde yaşlılarımız, teyzelerimiz oturmasınlar. Okuyamam diye kendilerini eve kapatmasınlar. Her yere katılsınlar okusunlar. Her şeylerini kendileri yaparlar kimseye de muhtaç olmazlar."

"Matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Irak Türkmen asıllı 25 yaşındaki kursiyer Nur Aktaş ise 3 ay önce Türkiye'de evlendiğini, 2018'de geldiği Irak'ın Musul ilinde ortaokul eğitimini tamamladığını ifade etti.

Türkiye'ye geldikten sonra hayallerini gerçekleştirmek için kursa müracaat ettiğini belirten Aktaş, "Matematik öğretmeni olmak istiyorum. Çünkü onda çok iyiyim ve çok seviyorum. Önce dil öğrenmem lazım. Tabi, okuma yazmam da olmalı. Ondan sonra devam edeceğim. Sonuna kadar götüreceğim, üniversiteyi bitireceğim inşallah." şeklinde konuştu.

Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu
Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu
Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu
Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu

Altındağ Belediyesi, matematik, Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar 15:05 İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar
Galatasaray, Karagümrük karşısındaki oyunuyla şaşırtıyor! Canlı anlatım 14:47 Galatasaray, Karagümrük karşısındaki oyunuyla şaşırtıyor! Canlı anlatım İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke 13:35 Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi 10:53 Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler         
15:50
Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum         
15:06
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşü yarın gerçekleştirilecek İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşü yarın gerçekleştirilecek         
13:52
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler         
13:01
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 16:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Okuma yazma hayali kuran kadınlar yıllar sonra kalemle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement