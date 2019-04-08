Son Dakika Haberleri: Okuma Yazma Kursunda 133 Kadına Belge

Okuma Yazma Kursunda 133 Kadına Belge

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyerden 133'ü, okur-yazar belgesi almaya hak kazandı.

Okuma Yazma Kursunda 133 Kadına Belge, System.String[]
Şehitkamil Belediyesi bünyesinde okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyerden 133'ü, okur-yazar belgesi almaya hak kazandı.

Başarılı kursiyerler, belgelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında, kadınlara yönelik okuma-yazma kursları açtı.

Belediyeye bağlı 34 aile merkezinde 3 ay devam eden okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyer, yapılan seviye belirleme sınavına katıldı.

Sınavda başarılı olan 133 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okuryazarlık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Kursiyerler için Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde tören düzenlendi.

Törene Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Sözüdoğru ve kursiyerler katıldı.

Fadıloğlu, burada yaptığı konuşmada, çocukları yetiştiren annelerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini anlattı.

Alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal çalışmalara da ağırlık verdiklerini kaydeden Fadıloğlu, insanların gönüllerini yapabilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini aktardı.

Mehmet Yağcı ise proje ile kurumlar arası işbirliğinin iyi bir örneğini gösterdiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Gamze Tuncer de Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Okumaya devam etmek istiyorum. İnşallah hedefimde ortaokul ve lise diplomaları olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:59 Kaynak: AA

Şehitkamil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurman Çayı'nda Mahsur Kalan Koyunu Öğretmen Kurtardı Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 13:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okuma Yazma Kursunda 133 Kadına Belge
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]