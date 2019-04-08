Okuma Yazma Kursunda 133 Kadına Belge

Şehitkamil
Belediyesi bünyesinde okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyerden 133'ü, okur-yazar belgesi almaya hak kazandı.
Başarılı kursiyerler, belgelerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında, kadınlara yönelik okuma-yazma kursları açtı.
Belediyeye bağlı 34 aile merkezinde 3 ay devam eden okuma-yazma 1. ve 2. kademe kursuna katılan 137 kursiyer, yapılan seviye belirleme sınavına katıldı.
Sınavda başarılı olan 133 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okuryazarlık Belgesi'ni almaya hak kazandı.
Kursiyerler için Şehitkamil Belediyesi Atatürk
Kültür ve Spor Merkezinde tören düzenlendi.
Törene Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı
, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice
Sözüdoğru ve kursiyerler katıldı.
Fadıloğlu, burada yaptığı konuşmada, çocukları yetiştiren annelerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini anlattı.
Alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal çalışmalara da ağırlık verdiklerini kaydeden Fadıloğlu, insanların gönüllerini yapabilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini aktardı.
Mehmet Yağcı ise proje ile kurumlar arası işbirliğinin iyi bir örneğini gösterdiklerini belirtti.
Kursiyerlerden Gamze Tuncer de Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Okumaya devam etmek istiyorum. İnşallah hedefimde ortaokul ve lise diplomaları olacak." ifadelerini kullandı.