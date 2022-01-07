Okuma yazma öğrenen çocuklar uçan balonları gökyüzüne bıraktılar - Son Dakika

Okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler, hep bir ağızdan geri sayım yaparak 180 adet balonu gökyüzüne uçurdular. Yalova Çiftlikköy Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı İlkokulu 1'nci sınıf öğrencileri, sınıf velileri ve öğretmenlerin hazır bulunduğu şenlikte öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı program okulu bahçesinde düzenlendi. Okuma yazma sürecini başarıyla tamamlayan birinci sınıf öğrencileri sevinçlerini balonlarla kutladı.

Rengarenk balonları okul bahçesinde katılımcılar eşliğinde gökyüzüne saldı. Balonlarının gökyüzünde süzülüşünü heyecan ve coşkuyla seyreden öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Okul Müdürü Coşkun Öztürk, "Öğrencilerimiz güzel bir çalışma ile okuma yazmayı kısa bir sürede öğrendiler. Öğrencilerimiz bu süre zarfında ciddi çalışmalar yaptılar. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayretleriyle çalışmalarını sürdürdüler. İnanılmaz bir performans sergilediler. Okumaya geçen tüm öğrencilerimiz bizleri çok onurlandı. Hayatta onlar için çok güzel bir dönüm noktası bu. Bunun için Yalova Çiftlikköy Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı İlkokulu ailesi olarak çok mutluyuz. Öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.