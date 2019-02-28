Okuma-yazmadan Önce Kodlama Öğrenmeye Başladılar

AĞRI'da 'Kodlama ve Robotik' projesi kapsamında okul öncesi eğitim gören anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

AĞRI'da 'Kodlama ve Robotik' projesi kapsamında okul öncesi eğitim gören anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Henüz okuma-yazmayı bile öğrenemeyen öğrenciler, robot teknolojisiyle tanıştı.



Ağrı'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan 'KodlaAğrı' projesine ana okulları da dahil edildi. Kodlama eğitimi ilk olarak Kardelen Anaokulu'nda başladı. Robotik kodlama alanında eğitim alan minikler, harfleri tanımadan önce robotik kodlama öğrenmeye başladı. Bir yandan kodlama eğitimi gören ana okulu öğrencileri bir taraftan da robotik ekipmanlarla elektronik ve mekanik konularıyla tanıştı.



KodlaAğrı projesiyle kodlama robotik dersi alan öğrenci sayısının 65 bin 900'e ulaştığını belirten Vali Süleyman Elban, "165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Hedefimiz 2019-2020 eğitim yılı sonunda bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamını bu eğitimle buluşturmak" dedi. - Ağrı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı