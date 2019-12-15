Okuma yazmayı 60 yaşında öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okuma yazmayı 60 yaşında öğrendi - Son Dakika

Okuma yazmayı 60 yaşında öğrendi

6 saat önce

Siirt'te açılan kursa katılan 60 yaşındaki Aynur Atilla okuma yazma öğrendi.

Okuma yazmayı 60 yaşında öğrendi, System.String[]

Siirt'te açılan kursa katılan 60 yaşındaki Aynur Atilla okuma yazma öğrendi.

Aynur nine okuma yazma öğrenme hayalini, Siirt Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursta gerçekleştirdi.


Yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluklarını yaşadığını dile getiren Atilla, şunları kaydetti:


"Okuma yazma bilmemek çok zor. Hastaneye gittiğimde kendimi ifade edemiyordum. Alışveriş için bir yere gittiğimde ne yazıldığını bilmiyordum. Bir mektup gelse okuyamıyordum. Bir telefon açmak istesem yapamıyordum. Yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluklarını çektim. Şimdi okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Okumanın yaşı yoktur."

Öğretmen Esma Acar ise Aynur Attila'nın azminin kurstaki diğer kadınlara örnek olduğunu söyledi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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