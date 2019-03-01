Son Dakika Haberleri: Okuma Yazmayı Annesinden Öğrendi, 17 Kitap Yazdı! Almanya'da da Satılacak

Okuma Yazmayı Annesinden Öğrendi, 17 Kitap Yazdı! Almanya'da da Satılacak

1 saat önce

BUGÜNE kadar 17 kitap kaleme alan Erdal Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde kitaplarını okuyucuyla buluşturdu.

Okuma Yazmayı Annesinden Öğrendi, 17 Kitap Yazdı! Almanya'da da Satılacak, System.String[]
BUGÜNE kadar 17 kitap kaleme alan Erdal Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'nde kitaplarını okuyucuyla buluşturdu. Yalçın, iki yaşında geçirdiği hastalıktan sonra beyin felci olduğunu, okuma yazmayı ise annesinden öğrendiğini anlattı. Şu anda Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan Yalçın, yazmaya olan sevgisini "İnsanları ve yazmayı çok seviyorum. Başka bir iş yapamazdım. Yazmak benim hayat amacım. Yazmak olmasaydı ben çoktan ölmüştüm" sözleriyle anlatıyor.

ALMANYA MUTLULUĞU Festival sırasında Almanya'da yaşayan bir Türk yayımcıyla tanışan ve yayımcının kitaplarını Almanya'da satacağını söylemesinden dolayısıyla çok mutlu olan Yalçın, daha önce bir filmde Fatma Girik'le rol aldığını hatırlatarak "Kitaplarımı alan bütün okurlara, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayatımı ve yaşama gayemi onlara borçluyum" dedi. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, 3 Mart'a kadar yayıncı, yazar ve okurları buluşturmaya devam edecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:50 

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