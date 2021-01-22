- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler - Son Dakika

- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

22.01.2021 16:04

- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler 13 öğrenci uzaktan eğitimle okuma yazmayı öğrendi Sınıf öğretmeni evlerini dolaşıp okuma yazmaya geçen öğrencileri belge ve madalya ile ödüllendirildi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bu yıl 1.

- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

13 öğrenci uzaktan eğitimle okuma yazmayı öğrendi

Sınıf öğretmeni evlerini dolaşıp okuma yazmaya geçen öğrencileri belge ve madalya ile ödüllendirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bu yıl 1. sınıfa yeni başlayan ancak koroanvirüs (Covit-19) pandemesi dolayısı ile yüz yüze eğitim alamayan 19 öğrenciden 13'ü EBA üzerinden aldıkları uzaktan eğitime ile okumayı sökmeyi başardı. Okuma yazmaya geçen öğrencilere başarı belgeleri ve madalyaları öğretmenleri tarafından takdim edildi

İhsaniye Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, koronadan dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yurt genelindeki milyonlarca öğrenci gibi uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitimle okuma ve yazmayı öğrenen 1-A sınıfı öğrencileri belgelerini sınıf öğretmenleri Abdullah Güngör'ün elinden aldı. Güngör, öğrencilerin evlerine dolaşarak hazırladığı başarı belgelerini ve madalyalarını öğrencilerine takdim etti. Uzaktan eğitim sürecinde 19 öğrenciden 13'ünün katılabildiğini kaydeden Abdullah Güngör, "Maalesef alt yapı ve internet sıkıntısı yüzünden eğitime 13 öğrencimiz katılabildi. Bu öğrencilerimizin hepsi okuma yazmaya geçti, ben de çocuklarıma bir sürpriz olsun diye onlara madalya ve belgesini evlerine getirip teslim ettim, ailelerine de teşekkür belgesi verdim. Bu süreçte aileleri de çok büyük destek verdiler. Hem evde annelik babalık görevi yaptılar, hem de öğretmenlik görevi üstlendiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, okuma yazmaya geçen öğrencilerin aileleri Güngör'e teşekkürlerini sundu.

- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler
- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler
- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler
- Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

Eğitim Bilişim Ağı, Abdullah Güngör, Karahisar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler - Son Dakika


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