"Okumak Değiştirir"
2 saat önce
'55. Kütüphaneler Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Okumak Değiştirir' sloganıyla bir araya gelen vatandaşlar, Heykel'de Atatürk Anıtı önünde hep birlikte kitap okudu.
Bursa Valiliği öncülüğünde Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin de katkı sağladığı '55. Kütüphaneler Haftası' etkinlikleri kapsamında, toplumda kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, Heykel Atatürk Anıtı önünde hep birlikte kitap okudu.
Atatürk Anıtı önünde renkli görüntülere imza atan programa, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Fatma Altıntaş'ta katılarak vatandaşlarla birlikte kitap okudu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: Bültenler
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