Okumak Değiştirir" Etkinliği
12 dakika önce
Tekirdağ'da 55. Kütüphane Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan "Okumak Değiştirir" temasıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Tekirdağ'da 55. Kütüphane Haftası kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan "Okumak Değiştirir" temasıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Sahil dolgu alanda yapılan etkinliğe katılanlar Namık Kemal Halk Gezici Kütüphane aracından aldıkları kitapları yarım saat boyunca okudu.
Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Kitap okumak için etkinliğe gelen öğrencilerden Kutsal İşçan da kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Kitap insanı başka yerlere götürüyor. Kendimi hikayeye kaptırıyorum bazen." dedi.
Etkinliğe, farklı okullardan yaklaşık 200 öğrenci ile veli katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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