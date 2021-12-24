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"Okumak Gelişmektir, Özgürlüktür, Aydınlanmaktır" - Son Dakika

"Okumak Gelişmektir, Özgürlüktür, Aydınlanmaktır"

24.12.2021 10:46
"Okumak Gelişmektir, Özgürlüktür, Aydınlanmaktır"

Çavuşoğlu ve İlyas Kitap Kafeyi ziyaret ederek kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Okumak gelişmektir, özgürlüktür, aydınlanmaktır. Hayatına kitap okuyarak ders çalışarak yön vermeye çalışan gençlerimizin sayısının artması içinde her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel hizmetler kapsamında Yeşilyurt'un dört bir tarafında hizmete sunduğu Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafeler, okumak, araştırmak ve bilgi dağarcığını geliştirmek isteyen 7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sakin ve sessiz bir ortamda kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlerin uğrak mekanları arasına giren Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerin doluluk oranının yüksek olması, Yeşilyurt'un eğitim vizyonunun her geçen gün gelişmesine ışık tutuyor.

Seçim döneminde Çavuşoğlu ve İlyas Mahalle sakinlerinin talebi üzerine her iki mahalleye modern bir Kitap Kafenin kazandırılmasını sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, buradaki sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışıp kitap okuyan gençleri ziyaret etti.

Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerin Yeşilyurt'a önemli değerler kazandırdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Eğitime ve kültüre çok ciddi yatırımlar yapan bir belediye olarak 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek yatırımlara ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Millet Kıraathanelerimiz ve Kitap Kafelerimizin doluluk oranının yüksek olması ise bizleri mutlu etmektedir. Ders çalışan öğrencilerimizden araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortamda misafir ederek istedikleri kaynaklara ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz. Seçim döneminde Çavuşoğlu ve İlyas Mahallelerini ziyaretimiz sırasında burada yaşayan gençlerimizin ve hemşehrilerimizin talebi üzerine güzel bir Kitap Kafeyi tamamlayarak hizmete sunduk. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız eğitim mekanlarımızın güzel ve nezih ortamından en güzel şekilde yararlanıp, kendilerini geliştiriyorlar. Özellikle gençlerimizin derslerine çalışmak ve sınavlarına hazırlanması noktasında burayı tercih ediyorlar. Bizler, gençlerimizin medeniyet şuuruna sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Gençlerimiz bir yandan derslerine çalışırken diğer taraftan yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme imkanı buluyorlar. Buralara gelip ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına üzerimize ne düşüyorsa yerine getiriyoruz. Çünkü gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır." diye konuştu.

Okumak Gelişmektir, Özgürlüktür, Aydınlanmaktır
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Mehmet Çınar, Araştırma, Yeşilyurt, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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