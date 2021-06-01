Üye Girişi
Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı - Son Dakika

Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı

01.06.2021 19:07
Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı, System.String[]

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Okumak Güzeldir kitap okuma yarışmamızı 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş fakat yaşanan teknik bir problemden dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Okumak Güzeldir kitap okuma yarışmamızı 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş fakat yaşanan teknik bir problemden dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için düzenlediğimiz yarışmaya bu sene 57 bin kitapsever katıldı.

6 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SAAT 21: 00'DE

Yarışma Düzenleme Kurulu'nun, öğrencilerin sınav tarihlerini de dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, sınavın 6 Haziran Pazar günü saat 21: 00'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

SORULAR YENİDEN HAZIRLANDI

Yarışma Düzenleme Kurulu, beş kitaptan oluşan soruların yeniden hazırlandığını açıkladı.

KAPADOKYA GEZİSİ İLK 20'DEN 25'E YÜKSELTİLDİ

Öte yandan ilk 20'ye verilecek olan iki kişilik 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi ödülü arttırılarak ilk 25'e çıkartıldı.

SINAV ONLİNE OLARAK YAPILACAK

Yarışma sınavı yarisma. eyupsultan. bel. tr internet sitesi üzerinden, 6 Haziran 2021 Pazar günü 21: 00 - 22: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Online yapılacak yarışmanın sınav gün ve saati yarışmacılara SMS ile de ayrıca bildirilecek.

SINAVA GİRİŞ EKRANI 21: 00'DE AÇILACAK

Sınava giriş ekranı, yarisma. eyupsultan. bel. tr internet sitesinde 21: 00'de aktif olacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 5 KİTAP

Yarışmada, Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler, Sait Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası, Peyami Safa'nın Fatih Harbiye ve Yavuz Bahadıroğlu'nun Merhaba Söğüt kitabı yer alıyor.

MUHTEŞEM ÖDÜLLER SİZLERİ BEKLİYOR

Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar ve 5 bin TL para ödülü, ikinciye tablet ve 3 bin TL para ödülü, üçüncüye ise tablet ve 2 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca dereceye giren ilk 25 kişiye iki kişilik 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi, dereceye giren ilk 100 kişiye 28 ciltlik minyatür kitap seti ve dereceye giren ilk 200 kişiye 50 TL'lik kitap çeki hediye edilecek.

Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı

Türk Lirası, Haziran, Mayıs, Kitap, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde kuşkonmaz tarifi verildi, görenler şaştı kaldı Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu         
20:01
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı         
19:41
1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü 1 hafta arayla kahreden 2 ölüm! 7 aylık hamile kadın önce bebeğini kaybetti, sonra kendisi öldü         
19:17
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Henry Onyekuru menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
18:24
Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler         
17:42
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü         
17:17
Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar         
16:45
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 20:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement