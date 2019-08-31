Son Dakika Haberleri: "Okumak Güzeldir" projesine gençlerden yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Haber

"Okumak Güzeldir" projesine gençlerden yoğun ilgi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin ortak projeleri olan "Okumak Güzeldir" projesi geniş bir kitleye ulaşarak, yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin ortak projeleri olan "Okumak Güzeldir" projesi geniş bir kitleye ulaşarak, yoğun ilgi gördü.


8 aydan bu yana devam eden proje Ağustos ayının sonu itibariyle sona ererken proje bakanlık logoları altında süresiz bir şekilde devam edecek.


Proje kapsamında okullarda yazar buluşmaları yanı sıra öğrenciler çevre illerdeki tarihi mekanlara götürüldü. Bunun yanı sıra öğrenciler sinema ile keyifli dakikalar geçirirken, cemevi içerisinde yer alan dev kütüphaneden faydalandı.


Proje kapsamında yapmış oldukları çalışmalara dikkat çeken Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı destek programı kapsamında "Okumak Güzeldir" projesi 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup, 31 Ağustos 2019 tarihinde son buldu. Yani 8 aylık bir süreçten sonra projemizi tamamlamış oluyoruz. Bu projemizi bakanlık logoları altında süresiz bir şekilde devam ettireceğiz. Projemiz kapsamında gençlerimiz yoğun bir şekilde cemevimizde yer alan kütüphanemize geldiler. Gençlerimiz sıcak bir ortamda bir yandan kitaplarını okurken, diğer yandan ikramlarımızdan faydalandılar. Ayrıca projemiz kapsamında yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturduk. Gençlerimizi projemiz kapsamında gezi turlarıyla farkı illerdeki tarihi mekanlara götürdük. Bunun yanı sıra gençlerimizi sinemaya götürdük. Projemiz 31 Ağustos'ta bitse bile bizler bu çalışmalarımıza ara vermeden aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz. Projemiz son bulmuş olsa bile kütüphanemiz sürekli olarak gençlerimize açık olacaktır. Gençlerimiz sürekli olarak kütüphanemizden faydalanabilirler. Yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda halkımıza hizmet veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak projemiz kapsamında 8 bin kitabımız kütüphanemizde mevcuttur. Kütüphanemizde her yaş grubuna hitap eden kitaplarımız mevcuttur. Gençlerimizi kütüphanemize davet ederek, hem ikramlarımızdan hem de kitaplarımızdan faydalanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı bakan'dan trump'a fotoğraflı 'uydu' yanıtı: günaydın trump
Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira ceza kesilecek Pençe-3 Harekatı'nda, tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Okumak Güzeldir" projesine gençlerden yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]