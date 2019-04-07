Son Dakika Haberleri: Okumak Güzeldir' Projesiyle Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor

Okumak Güzeldir' Projesiyle Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor

39 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından sürdürülen "Okumak Güzeldir" projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Hamza Çelenk, Fevzi Çakmak Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Okumak Güzeldir' Projesiyle Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından sürdürülen "Okumak Güzeldir" projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Hamza Çelenk, Fevzi Çakmak Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programının desteklediği "Okumak Güzeldir" Projesi kapsamında gerçekleşen okur-yazar buluşmasına Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Eğitimci-Yazar Hamza Çelenk, Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Zeynal Akdağ, Okul müdür yardımcısı Alişan Kılınç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projelerinin önemine dikkat çeken Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, "Projemiz kapsamında Adıyamanlı yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ise Adıyamanlı eğitimci ve yazar Hamza Çelenk'i Fevzi Çakmak Ortaokulunda öğrencilerle biraraya getirdik. Yazarımız Hamza Çelenk, etkinliğimiz kapsamında öğrencilerimize konferans verdi. Bundan sonra okur yazar buluşmamızı cem evimizdeki kütüphanemizde devam ettireceğiz. Projemiz kapsamında yakın bir tarihte öğrencilerimizi sinemaya götüreceğiz. İlerleyen günlerde gençlerimizi Mardin iline götürerek, tarihi mekanları ziyaret etmelerini sağlayacağız. Ağustos ayının sonuna projemiz bitiyor. Ancak bizler projemizi süresiz kılacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın logoları altında gençleri okumaya teşvik edeceğiz. Ayrıca sürekli olarak yazarlarımızı kütüphanemizde gençlerimizle buluşturacağız. Bunun yanı sıra etkinliğimize katılan öğrencilerimize çeşitli hediyelerimiz oluyor. Devam eden projemize gençlerin ilgisi oldukça yüksek. Projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Eğitimci-Yazar Hamza Çelenk, kitap okumanın önemine dikkat çekti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

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