Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü - Son Dakika

Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü

- Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü Her bütçeye uygun, ulaşımı rahat ve güvenli kiralık ev bulmaları mümkün Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;

- Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü

Her bütçeye uygun, ulaşımı rahat ve güvenli kiralık ev bulmaları mümkün

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik;

"Emlakçılar üniversite için burayı tercih edenlerin emrinde"

"Eskişehir'de ev kirası herkese uygun"

"Aileler şimdi ev alıp çocuğu mezun olduktan sonra yine karlı satabilir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçların açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde kentteki üniversiteleri tercih eden öğrencilere her türlü yardımı yapacaklarını belirterek, "Bizler onların emrindeyiz diyebiliriz" dedi.

YKS sınavını başarıyla geçen öğrencilerin üniversite tercih dönemi 6 Ağustos'ta başladı ve 14 Ağustos tarihinde bitecek. Bu süreçte Türkiye'nin her şehrinden öğrenciler, hayallerindeki bölümlerde okumak için tercih yaparken, şehirdeki yaşam, üniversite kalitesi, bölümün başarısı, gidilecek şehrin kültürü gibi birçok noktalarını değerlendiriyor. Öğrenciler tercih sırasında iyi üniversitelerin yanı sıra iyi bir şehir olmasına ve ailesinin bütçeye uygun harcama yapılabilecek bir şehri ön sırada seçiyorlar. Devlet yurtlarına seçilmeyen binlerce öğrenci, gidecek şehrinde kalacak yerin kirasını da titizlikle kontrol ediyorlar. Öğrencilerin tercih savaşında her zaman hem iyi üniversitenin bulduğu, hem de yaşamı kolay ve ucuz olan şehirler kazanıyor. Bu nedenle Türkiye'nin en güzel ve yaşanabilir şehirlerden biri olan Eskişehir, tercih sırasında her zaman öğrencilerin odak noktası oldu. Öğrenci sayısıyla dünyanın en büyük 2'inci üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve yeni açılan Eskişehir Teknik Üniversitesiyle öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir, bu yıl da yeni gelecek öğrencilere hazırlanıyor.

Eskişehir'i seçmenin birçok neden var

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'i tercih ederek buradaki üniversitelere gelecek olan her öğrencinin, bütçeye uygun ve rahatlıkla yaşayabilecek bir yere yerleşebileceğini, bu konuda bir endişe duyulmaması gerektiği dile getirdi. Başkan Çelik, "Öğrencilerimizin tercihleri artık sonlara gelmeye başladı. Öğrencilerimizin Eskişehir'i tercih etmelerinde en büyük sebep; ulaşımın kolay olması, yaşanılabilir şehir olmasıdır. Yaklaşık 1 milyon nüfusa hitap ediyoruz. Buradaki öğrenci arkadaşlarımız rahatlıkla okullarına gidip gelebiliyorlar. Rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlar. Eskişehir halkı öğrencilere alışık ve ihtiyaçlarını biliyor. Bizim meslektaşlarımız dahil öğrencilere yönelik bütün ihtiyaçlarını tespit etmiş durumdayız. Şu anda Eskişehir'e gelen öğrenci arkadaşlara hiçbir zorluk çekmeden yerleşmelerine yardımcı olacağız" diye konuştu.

Öğrenciler için masa kuruyorlar

Başkan Çelik, öğrencilerin Eskişehir'e ilk geldiği zaman onlara kolaylık sağlaması adına üniversitelerin bahçelerinde, çevresinde masaların bulundurduğu dile getirerek, "Meslektaşlarımız dahil, inşaat firmaları dahil, tercihler belli olduktan sonra Eskişehir'e gelen öğrencilere üniversitelerin bahçelerinde karşılıyoruz. Öğrencilerin kazandıkları okulların bahçelerinde onlara, ihtiyaçları doğrultusunda nerede kalmalarını tercih ettiklerini ve sebeplerini karşılıklı masalarda konuşarak onları yerleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkan Çelik, şehre ilk gelen öğrencilere ev tutarken bazı noktalara dikkat etmesi gerektiği de ifade etti. Çelik, "Ayakçı diye tabir ettiğimiz insanlar var. İnternet üzerinden ucuz ev, cazip fiyatla kaparo isteyerek gençler dolandırılabilir. Bunlara dikkat etmeleri lazımdır. Mutlaka gerçek emlakçılara, gerçek gayrimenkul danışmanlarına müracaat ederek bunlarla problemleri çözmelerini tavsiye ederim" dedi.

"Eskişehir'de ev kirası herkese uygun"

ESEKO Başkanı Gazi Çelik, il genelinde kalacak yerlere bağlı olarak kiralık fiyatlarında değişiklik olabileceğini, öğrencileri okula yakın ve talebelerin en çok kaldığı mahallelerde kendi bütçelerine uygun olarak yerleşebileceklerini belirtti. Gazi Çelik, "Eskişehir'de şu ana kadar kiralık fiyatlarda bir sıkıntı yaşamadık. Biliyorsunuz ülke olarak, dünya olarak bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Altının, dövizin aşırı derecede artması, fiyatlarda bir değişiklik gösterebilir, ama bu öğrencileri ne derece de etkiler bilmiyorum. Öğrencilerin açıkta kalması gibi bir durum gözükmüyor. Yani bunları en iyi şekilde düşünerek, arkadaşları mağdur etmeden gidermeye çalışacağız. Eskişehir'i seçen aileleri mağdur etmemeye çalışacağız. Öğrenciler şehrimizin her tarafında, bu daireler imalat ediliyor. Öğrenciler tek biletle Eskişehir'in her tarafına gelip gidebildikleri için aileler en çok burayı tercih ediyorlar. Bu evler 45 metrekare ile 70 metrekare arasında değişiyor. Bu evlerde en az 2 kişi kalabilirler. 600 liraysa kira 300 liradan bölüşüyorlar, bin lira ise 500 liradan bölüşüyorlar. Başka şehirlerle kıyasladığımızda Eskişehir'de kira fiyatları normal olarak görüyorum" diye kaydetti.

"Aileler şimdi ev alıp çocuğu mezun olduktan sonra yine karlı satabilir"

Eskişehir'i tercih ederek gelen öğrenci aileleri kendi bütçelerine göre burada ev satın alıp da yatırım yapabiliyor. Veliler, kendi çocuğunun kaldığı evini yaklaşık 80 bina liradan satın alarak hem aylık kira vermesinden kurtuluyor, hem de mezun olup giderken yine satarak kar edebilir. Bu konuda konuşan Başkan Çelik, "Ekonomik durumu olan velilerimiz, Eskişehir'de bugün 1+1 dediğimiz daireler, 80-90-150 bin lira aralığında metrekaresine göre değişen fiyatlarla burada yatırım yapabiliyorlar. Ev alan ailelerin çocukları burada kira ödemeden ikamet ediyorlar. Giderken de satarak Eskişehir'den gidiyorlar. Bu tabii ailelerin ekonomik durumları ile alakalı bir şey. Gayrimenkule yatırım yapan öğrenci ailesinin bir hayli fazla şehrimizde" diye ifade etti.

"Emlakçılar öğrencilerin emrinde"

Üç üniversitenin bulunduğu Eskişehir'in ülkenin en güzel kentlerinden biri olduğu ifade eden Başkan Çelik, emlakçılar, burayı tercih edip gelecek öğrencilerin emrinde olduğu söyledi. Gazi Çekik son olarak şunları kayıt etti:

"Türkiye genelinde üniversitelerimiz kaliteli ve iddialı üniversiteler. Buraya bekleriz. Öğrenciler Eskişehir'de hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Burada geçtiğimiz dönemlerde şöyle gördük, buradan mezun olan arkadaşlarınız burada iş bulup, Eskişehir'de kalmayı tercih ediyorlar. Bunu görebiliyoruz. Eskişehir'i seçen öğrencilerimize de meslektaşlarım olarak kendilerine yardımcı olacağımızın sözünü veriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını bizlere danışarak çözebilirler. Bizler onların emrindeyiz diyebiliriz.

Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Okumak için Eskişehir'i tercih edenlere emlakçılardan yardım sözü - Son Dakika Ekonomi
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