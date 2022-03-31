"Okumanın yaşı yoktur" deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü - Son Dakika
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"Okumanın yaşı yoktur" deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü

31.03.2022 11:00

Ağrı'da 26 yıl önce emekli olan 72 yaşındaki Cezmi Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezinde eğitime başladı.

Ağrı'da 26 yıl önce emekli olan 72 yaşındaki Cezmi Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezinde eğitime başladı.

Abide Mahallesi'nde oturan 4 çocuk, 11 torun sahibi ortaokul mezunu Gültekin, 1996 yılında şoför olarak çalıştığı İl Özel İdaresinden emekli olduktan sonra yıllarca market işletip araç alım satımı işi yaptı.

Marketçilik ve araç alım satım işlerini bıraktıktan sonra reklam tabelaları yapılan iş yerinde çalışmaya başlayan Gültekin, televizyondaki haberleri izlerken Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde hayata geçirilen mesleki eğitim merkezlerini fark etti.

Gültekin, bunun üzerine hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek ve lise diploması almak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileriyle iletişime geçti.

Görevlilerin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ağrı Mesleki Eğitim Merkezinde Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Kursu'na katılan Gültekin, haftanın belirli günleri bu merkeze giderek eğitimine başladı.

Çevresindekilerin "72 yaşından sonra iş öğrenip gidip devlet dairesinde mi çalışacaksın" demelerine aldırış etmeyen Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek kurstaki usta öğreticilerden hayalindeki mesleği öğrenmeye çalışıyor.

Şu an 9. sınıf öğrencisi olan Gültekin, 4 yılda tamamlayacağı eğitimini bitirince ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesinin yanı sıra lise diploması da alacak.

Haftanın bazı günleri reklam tabelaları yapılan iş yerinde çalışan, diğer günlerde ise meslek eğitim merkezine giden Gültekin, ilerleyen yaşına rağmen hem çalışıp hem eğitimini sürdürerek çevresindekilere örnek oluyor.

Cezmi Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik tesisatı işine meraklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan 26 yıl sonra şu an çalıştığım reklam panoları yapılan iş yerine gelip gençlerle çalışmaya başladım. Kursta eğitim alıyorum ayrıca bazı günlerde gelip bu iş yerinde çalışıyorum. Evde canım sıkıldığı için işe başladım. Sevdiğim elektrik tesisatçılığı işinde birçok ürünü yapmayı öğrendim. Reklam panolarını, ledlerin yapılmasını ve kaç kilovatta hangi cihaz çalışır gibi konuları öğrendim. Gittiğim kursta gençlerde var. Onlar mesleklerini öğrenip iş sahibi olacak. Mesleki Eğitim Merkezindeki kurslar gençlere ve bize çok fayda sağlıyor."

"Yaş bir sayıdan ibarettir, çalışmak insanı zinde tutuyor"

Gençliğinde voleybolla uğraştığını söyleyen Gültekin, hayatı boyunca hep çalıştığını ve çalışmanın insanı zinde tuttuğunu ifade ederek, yaşın bir sayıdan ibaret olduğunu anlattı.

Boş durmayı sevmediğini ve sürekli yeni şeyler öğrenmek istediğini belirten Gültekin, şunları kaydetti:

"Kursa başladığımda yakın çevremden bana gülenler oldu.

'Bu yaşta gidip çalışacak mısın', '72 yaşından sonra iş öğrenip gidip devlet dairesinde mi çalışacaksın' diyenler oldu.

Kimseye kulak asmıyorum. Bence çalışmanın ve okumanın yaşı yoktur. Evde sıkılınca kendi isteğimle gelip işe başladım ve çok memnunum. Bu iş çok hoşuma gitti ve nereye kadar devam edilecekse çalışmak istiyorum. Gençlerle çalışmak çok güzel ve çok saygılılar. Çalışma aralarında burada beraber çay içip sohbet ediyoruz. Çalışmanın vücuda çok faydası var. Ben gençliğimde sporcuydum ve gençlerle arkadaşlık çok güzel. Gençlerle arkadaşlık yaptın mı genç kalırsın."

"Cezmi Gültekin amca öğrenmenin yaşı olmadığını herkese gösterdi"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise Gültekin'in Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirerek, "Cezmi Gültekin amca öğrenmenin yaşı olmadığını herkese gösterdi. Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki son değişiklikle Ağrı'da 250 olan mesleki eğitime kayıtlı öğrenci sayımız 1900'lere ulaştı, yaklaşık 7 katlık bir artış oldu. Bu artış hem öğrencilerimizin piyasada iş bulmasına hem de işverenlerin nitelikli öğrenci kazanmasına büyük etken oldu. Cezmi amcamız bizim öğrencimiz, hem çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kendisini geliştirmeye devam ediyor." diye konuştu.

Okumanın yaşı yoktur deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü
Okumanın yaşı yoktur deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü
Okumanın yaşı yoktur deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Okumanın yaşı yoktur' deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü - Son Dakika


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