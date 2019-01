'Okumayı' otobüste teşvik ettiler

'Okumayı' otobüste teşvik ettilerBATMAN - Batman 'da bir grup, vatandaşları toplu taşıma araçlarında cep telefonlarına bakmak yerine kitap okumaya teşvik etmek amacıyla, belediye otobüslerinde kitap okudu.Batman Belediyesi ile Batman Okusun Grubu tarafından kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. "Kitap Trafiği" adı verilen etkinlik, Bölge Devlet Hastanesi önündeki durakta başladı. Burada belediye otobüsüne binen grup, vatandaşları toplu taşıma araçlarında cep telefonlarına bakmak yerine kitap okumaya teşvik amacıyla kitap okudu."Okumanın yeri yok"Batman Okusun Grubu Yöneticisi Serhat Sevim, kitap okumanın yerinin olmadığını belirterek, "Bir araç sizi bir yerden başka bir yere götürebilir ama kitap okumak sizi başka alemlere götürür. Biz de bugün bundan yola çıkarak 'Kitap Trafiği' etkinliği başlattık. Amacımız insanlara kitap okumanın farkındalığını göstermek. Biz daha önce 8 tane proje üretmiştik. Kitap okumanın basit bir şey olmadığını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Çünkü kitap okuma çok basit bir şeymiş gibi algılanıyor ama kitap her yerde okunabilir. İnsanların cep telefonlarına odaklanması yerine onları kitap okumaya teşvik ediyoruz" dedi."Artık kitaplarla sokaktayız"Etkinliğe katılan İrem Öztoprak, projeye ilk başladığım zamanlarda ciddiye almadığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Batman'da güzel şeylerin olabileceğine inandım. İlk önce okulca gelmiştik fakat şimdi görevliyim. Bu durumdan çok memnunum. Ne kadar okutabilirsek o kadar gelişebileceğimizi düşünüyorum. Otobüslere bindiğimiz zaman insanlar daha çok birbiriyle konuşuyor ve telefonla meşgul. 'Biz başka bir şey yapalım' dedik. Aslında farkındalık oluşturmak istediğimiz için böyle bir şeye başvurduk. Çokta ilgi gördük aslında bundan dolayı mutlu oldum. Cep telefonlarını bırakıp bundan sonra kitaplarla sokaktayız" diye konuştu."Okumanın yaşı yoktur"Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Şahabettin Tunç ise, "Herkesi kitap okumaya teşvik edelim. Okuyarak insan kendini geliştirebilir. Kötü alışkanlıklardan vazgeçirebilir. Şu cep telefonlarında 10 saatimizi boşuna harcıyoruz. Yapmayalım kitap okuyalım. Her kitaptan iki cümle öğrenirsek dünyanın bilgisi eder" ifadelerinde bulundu."Kitap okunan yerde kan dökülmez"Gençleri karşısında gördüğünde şaşırdığını anlatan otobüs yolcusu Veysi Mercimekçi, "Böyle bir etkinlik Batman'da gerçekleştiğinden dolayı çok mutluyuz. Çünkü kitapların okunduğu yerlerde kan dökülmesinin daha az olduğunu düşünüyorum. Yolculuğu genellikle toplu taşıma araçlarında yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaştığımdan dolayı şaşırdım" diye konuştu."Girdiğim her yerde kitaplarla karşılaşmak isterim"Çok güzel duygular içerisinde olduğunu anlatan yolcu Dilan Mercan ise, şunları söyledi:"Otobüse yoluma gitmek için bindim. Fakat böyle her yerde kitapların asıldığını gördüğümde baya şaşırdım. Çok güzel duygular hissettim. Çünkü Batman için bu bölge bu şehirler için böyle güzel bir etkinliğin yapılması beni duygulandırdı. Sürekli olmasını isterim. Girdiğim her yerde kitaplarla karşılaşmak isterim. Uzun yolda var bu süre içinde kitap okumak bize çok şey katacaktır."