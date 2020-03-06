Okumayı sökmeden İstiklal Marşını ezberledi - Son Dakika
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Okumayı sökmeden İstiklal Marşını ezberledi

7 saat önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde okuma yazma bilmeyen 6 yaşındaki Ahmet Hakkı Demirkaynak, dinleyerek ezberlediği İstiklal Marşını, İdlib şehitleri için okudu.

Okumayı sökmeden İstiklal Marşını ezberledi, System.String[]

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde okuma yazma bilmeyen 6 yaşındaki Ahmet Hakkı Demirkaynak, dinleyerek ezberlediği İstiklal Marşını, İdlib şehitleri için okudu.


Demirkaynak, okuma ve yazma bilmemesine rağmen, İstiklal Marşı'nı ceptelefonundan dinleyerek ezberlemeyi başardı. 27 Şubat gecesi İdlib'den gelen şehit haberlerinden de etkilenen 6 yaşındaki çocuk, ezberlemeyi başardığı İstiklal Marşı'nı şehitlerimiz için okudu.


Konu hakkında açıklama yapan amcası Yavuz Demirkaynak, "27 Şubat akşamı idi televizyon izlerken İdlip'te şehit olan askerlerin haberlerini gördük. Ailece hepimiz çok etkilenip üzüldük o esnada kanalın birinde İstiklal marşı çalıyordu. Yeğenim pür dikkat İstiklal Marşını can kulağıyla dinleyip yanımızdan ayrılıp yatmaya gitti. Sabah olduğunda ise annesinden telefonu isteyip İstiklal Marşını dinlemeye başlamış. Devamlı dinlediğinden kulakları aşina olup İstiklal Marşını ezberlemiş" dedi


Normalde Ahmet'in çok sessiz ve sakin bir çocuk olduğunu belirten amca Yavuz Demirkaynak, "Yeğenin bu hareketine açıkçası çok şaşırdık. Minik yüreğinde oluşan vatan ve bayrak sevgisinden dolayı ise gurur duyduk" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ahmet Hakkı, Altınyayla, Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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