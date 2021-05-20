'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında - Son Dakika

Esenler Belediyesi, 'Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi' Okur Gezer'i, İstanbulluların hizmetine sunuyor. 'Çizgi Roman Otobüsü' olan Okur Gezer gezici bir kütüphane olarak donatıldı. Pek çok eser barındıran iki katlı otobüs, İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak.

Vatandaşlar, bu otobüste Türkiye'de yayımlanmış sayısız çizgi roman ve karikatür kitaplarını inceleyerek keyifli anlar yaşayabilecek. Ziyaretçilere renkli bir atmosfer sunan Okur Gezer'de usta isimlerle söyleşiler yapılacak. Raflarında Küçük Prens'ten Red Kit'e, Teksas'tan Death Note'a kadar binlerce çizgi romanı bulunduran Okur Gezer, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek.