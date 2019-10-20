Son Dakika Haberleri: Okurken gelir elde ediyorlar
Son Dakika Güncel Okurken gelir elde ediyorlar

Okurken gelir elde ediyorlar

1 saat önce

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 ayda yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık mobilya üretti.

Okurken gelir elde ediyorlar, System.String[]

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 ayda yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık mobilya üretti.

Lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, ildeki okulların yanı sıra bölge illerde anlaştıkları kurumlara sıra, masa ve dolap ile vatandaşlar için mobilya üretiyor.

Okul, bu satışlar sayesinde 8 ayda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ciroya ulaştı. Bu sayede öğrencilere aylık 600 lira ödeyen lise, öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle öğrencilerini mesleğe hazırlıyor.

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yavuz Yeşilkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 1945 yılından beri hizmet verdiğini söyledi.

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilkaya, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği neticesinde ildeki tüm okulların sıra, masa, dolap ve sehpa ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Öğrencilerin bu sayede hem teorik hem de uygulamada kendilerini iyi yetiştirme fırsatına kavuştuğunu aktaran Yeşilkaya, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz pratik yaparken gelir de elde ediyor. Kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörle de iş birliği yapıyoruz. Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya'daki kamu kuruluşlarının mobilya ihtiyacı okulumuz tarafından karşılanıyor. Amacımız öğrencilerimizi iyi yetiştirmek."

Okulun döner sermayesi sayesinde öğrencilerin ailelerine destek olduğunu vurgulayan Yeşilkaya, "Okulumuz 2019 yılında 1 milyon 100 bin lira ciro yaptı. Yaptığımız çalışmalar ile bunu daha da artıracağız." dedi.

"Öğrencilerimiz çok rahat iş buluyor"

Mobilya ve İç Mekan Alanı Tasarım Bölüm Öğretmeni Ünal Güler de özel tasarım ürünleri de ürettiklerini dile getirerek "Tasarladığımız ürünü çiziyoruz, ardından çizdiklerimizi yapıyoruz. Mezun öğrencilerimiz piyasada çok rahat iş buluyor." ifadesini kullandı.

"Evimizin dolaplarını yapıyorum"

Öğrenci Eda Nur Dağgez de iyi eğitim aldıklarını belirterek iç mimar olmak istediğini söyledi.

Ailesinin yanı sıra mahalle sakinlerinin mobilyalarını da tamir ettiğini aktaran Dağgez, "Okulda hem çalışma hem de eğitim imkanına kavuştuk. Evimizin dolaplarını yapıyorum." diye konuştu.

Muhammet Taha Kalmaz da eğitim alırken üretmekten memnun olduğunu söyledi.

Anadolu Lisesi, Murat Erat, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı
Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti PKK'nın elebaşından, geri çekilmesi beklenen teröristlere "Çıkmayın" talimatı geldi CHP'li vekil Tanal: 51. Muhtarlar Toplantısı gerçekleşirse, erken seçimin habercisi olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:03:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okurken gelir elde ediyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]