- Okuryazarlık Seferberliği ile hayallerine kavuştu
Okuyarak tüm engelleri aşmak istiyor
ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında Erzurumlu Hüsna Keskin
çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Ailelerinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı kişiler, yıllarca hayalini kurduğu eğitime Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" ile kavuştu. Erzurum'un Tortum
İlçesinde yaşayan Keskin ailesinin 7 çocuğundan birisi olan 39 yaşında ki Hüsna Keskin çocukken ailesi tarafından " sen ailenin en zeki çocuğusun okursan bizi bırakıp gidersin" gerekçesi ile okutulmadı. Genç
yaşta babasını kaybeden Hüsna Keskin ise kardeşlerini okutmak için fabrikalarda çalıştı.
Babası öldükten sonra annesi ile birlikte yaşayan Hüsna Keskin "Okuryazarlık Seferberliğini " öğrenince bedensel engeline rağmen okula yürüyerek dahi olsa gitmek istedi. Okula yazılan Keskin'e Belediye tarafından araç tahsis edildi.
Çevresinde ki yakınları ise Keskin'e " bu yaşta okula gidip ne yapacaksın" gibi sözler söylemelerine rağmen Keskin vazgeçmeden okulda ki ilk yılını tamamlayıp okuma yazmayı öğrendi.
Bedensel engelli olduğu için engelleri okuyarak aşmak istediğini ifade eden Keskin önceden okumayı bilmediğinden dolayı hastanelere yanında biri olmadan gidemediğini ama artık tek başına gidip tedavi olduğunu belirtti.
"Hayatta ki tek hedefim okumaktı"
Hayalinin okumak olduğunu ve bu projeyle hayallerine kavuştuğunu İfade eden Hüsna Keskin," Ben okumayı bu yaşıma kadar çok istedim hayatta ki tek hedefim okumaktı. Babam beni okutmak istemedi çünkü zeki bir çocuktum eğer okursam onları bırakıp gideceğimi düşünerek beni okutmadı. 6 kardeşimi okuttu ama beni okutmadı. Ben küçük kardeşimi fabrikalarda çalışarak kendi çabamla okuttum ama benimde içimde kalmıştı. Ben zor şartlarda ben okuyamadım kardeşlerim okusun dedim. Kurs açılınca ben Müge Anlı
'ya mesaj yazdırttım. Belediye başkanlarımızdan destek istedim bana araç verdiler kursa gittim. Bu yıl da Cumhurbaşkanımız ve eşi sayesinde verilen imkanlarla çalışmaya, okumaya devam ediyorum" dedi.
"Gözlerim kapalı gibi hissediyordum"
Okuma yazmayı öğrenmeden önce gözlerinin sanki kapalıymış gibi olduğunu belirten Keskin, " Ben okuma yazma öğrenmeden önce gözlerim kapalı gibi hissediyordum. Şimdi sanki gözlerim açıldı her şeyi görebiliyorum okuyabiliyorum. Hastaneye veya dışarı çıktığım her hangi bir yere korkmadan gidiyorum çünkü okumayı biliyorum. Ben başkalarının elinde hikaye kitapları, takvim yaprakları görüyordum okuyordular benim gözlerim doluyordu benim onlardan ne farkım var ki okuyamıyorum bende bir insanım dedim. Elime böyle bir fırsat geçti ve artık bende okuyabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.