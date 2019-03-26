Son Dakika Haberleri: Okutman Yapma" Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Okutman Yapma" Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

44 dakika önce

Samsun merkezli iki ilde yürütülen soruşturma kapsamında, üniversiteye okutman alınması konusunda yardımcı olacağını söylediği kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Okutman Yapma
Samsun merkezli iki ilde yürütülen soruşturma kapsamında, üniversiteye okutman alınması konusunda yardımcı olacağını söylediği kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kendisini bir üniversitede görevli "yardımcı doçent" olarak tanıtan M.Y, cep telefonu numaralarını internet üzerinden bulduğu muhtarları arayarak, "üniversiteye okutman alacağız, çevrenizde okutman olabilecek kişiler varsa bana telefonda ulaşsın." diyerek araştırma yapmalarını istedi.

Okutman olmak isteyenlerin kendisini araması üzerine M.Y. bu kişilere, önce kursa gidip sertifika almaları gerektiğini ama bin lira karşılığında istenen belgeleri temin edebileceği vaadinde bulundu.

Bu yöntemle ülke genelinde 100'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.Y'nin yakalanması için şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, hakkında 67 yakalama kararı, dolandırıcılık suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile 130 bin lira adli para cezası bulunan zanlıyı Sivas'ta bir bankadan para çekerken suçüstü yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Sürücü Polis Aracının Camını Kırdı, Annesi de Bastonla Polise Saldırdı Türkiye'de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot "RoboTink" Ziyaretçilerle Buluşacak Bülent Ersoy ve Ömür Gedik Arasında Gerçek Tüy Kavgası Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:32:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okutman Yapma" Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]