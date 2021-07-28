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Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun - Son Dakika

Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun

28.07.2021 11:54
Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun, System.String[]

Üniversite ve bölüm seçimi döneminde olan öğrencilere tercih sıralamalarında hata riskini en aza indirecek önerilerde bulunan Dr. Öğr.

Üniversite ve bölüm seçimi döneminde olan öğrencilere tercih sıralamalarında hata riskini en aza indirecek önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat, "Hayatınızı nasıl devam ettireceğinizin kararını verdiğiniz bugünlerde en iyi performansı sergileyebileceğiniz ve yaşam boyu doyum sağlayabileceğiniz mesleği seçmeniz önemli olacaktır" dedi. Kırıkkanat, doğru tercih için adayların kendisine sorması gereken soruları açıkladı.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat meslek seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Meslek, hayat boyu sizinle beraber olan, hayatta sizinle dans eden partnerinizdir. Bu dansı eğlenceli kılan onunla ahenkli oluşunuzdur" diye konuştu.

"KENDİNİZİ TANIYIN"

"Seçmiş olduğunuz mesleğin, yeteneklerinizi, kişilik özelliklerinizi ifade etmenize mümkün kılacak bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakın" diyen Kırıkkanat, şöyle devam etti:

"Bu sürece kendinizi tanımakla başlayın. Kendinize, 'Ben ne istiyorum?' 'Ben, neyi yapmaktan hoşlanıyorum? 'Ben, hangi becerilere, yeteneklere sahibim?' 'Seçmiş olduğum meslek dalı, psikolojik ihtiyaçlarımı karşılıyor mu?' sorularını sorun. Ailenizin veya sosyal çevrenizin beklentilerine göre meslek seçimi yapmayın."

"MESLEKLERİ TANIYIN"

Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat, çeşitli meslek dallarını araştırırken şu sorulara yanıt aranmasını söyledi:

"Mesleğin gerektirdiği görev ve sorumluluklar, aktiviteler/etkinlikler nelerdir? Mesleğin gerektirdiği çalışma koşulları nelerdir? Günlük ve haftalık çalışma saatleri nelerdir? Bu meslekte aranan nitelikler nelerdir? Bu mesleği yapanların diğer mesleklerden ayrılan özellikleri nelerdir? Bu meslek hangi eğitimsel süreçleri gerektiriyor? Alınan eğitimin süresi, içeriği, staj imkanları nelerdir? Bu mesleği tercih edenlerin işe giriş koşulları nasıldır? Bu meslekte gelir durumu ve kariyer süreci nasıldır? İlgili meslek, kariyerde ilerleme olanağı tanıyor mu?"

"YURT DIŞI BAĞLANTILARINI İNCELEYİN"

Dr. Öğr. Üyesi Berke Kırıkkanat, tercih öncesinde üniversite araştırmalarınızda ve katıldığınız üniversite tanıtım programlarında mutlaka sormanız gereken yedi soruyu şöyle sırladı:

"Üniversitenin ilgili bölümünde yer alan akademik kadronun yetkinliği, ulaşılabilirliği (öğrenciyle olan yapıcı iletişimi) ne düzeydedir? Üniversitenin öğrencinin kişilik ve akademik gelişimine yaptığı katkılar nelerdir? Kişilik gelişimi için kültürel ve sosyal faaliyetler, kulüp çalışmaları; akademik gelişim için stajlar, seminerler, endüstriyel bağlantılar, çift anadal ve yan dal olup olmadığına bakın."

"Üniversitenin yurt dışı bağlantıları nelerdir? Yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ortak programları var mı? Üniversitenin yabancı dil öğretimi nasıl? İngilizce dili eğitimi dışında ikinci yabancı dil olarak öğretilen diller nelerdir? Üniversitenin kampüsü şehir merkezine yakın mı? Ulaşım koşulları nelerdir? Üniversitenin yurt imkanları nelerdir? Üniversitenin burs koşulları nelerdir? (ÖSYM bursları veya TÜBİTAK bursları dışında üniversitenin başarı burs imkanları nelerdir?)."

"BU SİZİN İSTEK SIRALAMANIZ"

Tercih sıralamalarında hata riskini en aza indirecek önerileri de sıralayan Kırıkkanat, "Tercih sıranızı, aldığınız yerleştirme puanına göre değil, yerleştirme başarısına göre düzenleyin.  Aldığınız puana göre meslek belirlemeyin. Sevdiğiniz, hayalini kurduğunuz mesleğe imkan tanıyacak bölümleri en başa yazarak işe koyulun. Puanım boşa gidecek gibi düşünceler içerisine girmeyin. Önemli olan sevdiğiniz mesleğe sahip olmanızdır. Dolayısıyla oluşturacağınız tercih sıralaması, sizin istek sıralamanız olmalıdır. Puanınız tutmasa da hayalini kurduğunuz 2-3 bölümü, başarı sırası sizden yüzde 30 daha yukarıda olsa bile, bu tercihlerinizi en başa yazın. Daha sonra da sizin istediğiniz ve başarı sıranıza uyan bölümden başlayarak tercihlerinizi sıralayın. Tercih sıralamanızı yaparken, ÖSYM'nin belli fakülteler (Tıp, Hukuk, Eğitim Fakülteleri vb.) için uygulamaya koyduğu baraj başarı sırasına dikkat etmeniz, sonradan karşınıza çıkabilecek problemleri engelleyecektir. Objektif, karşılaştırmalı YKS tercih platformu ve tercih robotu sitelerinden yararlanabilirsiniz. Üniversitelerin ders programlarını ve üniversite taban başarı sıralamalarını görebileceğiniz bu tür tercih robotları aklınızdaki birçok soruya yanıt olabilir" diye konuştu.


Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun
Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun
Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun
Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okuyacağınız üniversiteyi ve bölümü seçerken kendinize bu soruları sorun - Son Dakika


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