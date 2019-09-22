Son Dakika Haberleri: Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha
Son Dakika Güncel Haber

Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha

1 dakika önce

Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ve Ankara'da iki okula daha kütüphane açtı.

Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha, System.String[]

Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ve Ankara'da iki okula daha kütüphane açtı.


Türkiye'nin birçok noktasında okullara kütüphane kazandıran Okuyacak Çocuklar Derneği, Şanlıurfa'da Suruç Bilgi Ortaokulu ve Ankara'da Kızık Köyü Ortaokuluna iki kütüphane açtı. Daha önce Ankara Güdül'de kütüphane kuran derneğin açtığı 3. kütüphane oldu. Bugüne kadar 22 bin 500 kitap, 3 bin okul kıyafeti, 600 tohumlu kalem hediye eden Okuyacak Çocuklar Derneğinin hedefi 50 bin kitap hediye etmek.


Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ, "Hayali mutluluk veren bir nesil ve gelecek inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Slogan belli 'Okuyacak çocuklar.' Desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde silahla havaya ateş açan iki çocuğun görüntüleri tepkiye neden oldu
Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 13:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okuyacak Çocuklar Derneğinden iki kütüphane daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]