Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor

06.06.2022 11:16
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, ailesine yardımcı olmak amacıyla ilkokul 1'inci sınıfı bırakmak zorunda kalarak ailece İzmit'e yerleşen ve çalışan Cemil Çelik (35), 10 yıl önce memleketine gelip, pastane işletmeye başladı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, ailesine yardımcı olmak amacıyla ilkokul 1'inci sınıfı bırakmak zorunda kalarak ailece İzmit'e yerleşen ve çalışan Cemil Çelik (35), 10 yıl önce memleketine gelip, pastane işletmeye başladı. Çelik, okuyamamanın burukluğunu ilçeye bağlı köylerdeki öğrencilere yaptığı pastalarla gidermeye başladı. Kışın kar yoğunluğundan dolayı köye gittiğini anlatan Çelik, "Öğrencileri tehlikeye atmamak için ben köylere ikramlarımı götürüyorum. Onların mutlu olması bizim mutlu olmamız demek. Onlar bizim geleceğimizdir" dedi.

Karlıova'da yaşayan Cemil Çelik, ailesine yardımcı olmak için ilkokul 1'inci sınıfta okulu bırakarak, onlarla İzmit'e yerleşti. Uzun süre pastanelerde çalışan Çelik, okuma yazmayı da çevresinin yardımıyla öğrendi. Evli ve 3 çocuk babası Çelik, 10 yıl önce memleketine dönerek pastane işletmeye başladı. Okuyamamanın burukluğunu yaşayan Çelik, ilçeye bağlı köy okullarında zor şartlarda eğitim gören öğrencileri yaptığı pastaları ikram ederek mutlu etmeye karar verdi. Çelik, her hafta belirlediği 3 köy okulunun öğrencilerini öğretmenleriyle pastanesinde ağırlayarak, yaptığı pastalardan ikram etmeye başladı. Çelik, Türkiye'nin en çok kar yağan ilçelerinden birinde oldukları için kışın çocukları riske atmamak adına okullara kendisi giderek ikramda bulunuyor.

'ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'Cemil Çelik, pasta yiyen çocukların gözlerindeki sevinci görmenin kendisi için yeterli olduğunu belirterek, "Ben okul okumadım. İlkokul birden terkim. Bir gün mutlaka kendi memleketime dönüp bunu yapmaya karar verdim. Yapmasam bile çocuklara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacaktım. Şu anda hamdolsun iyiyiz. Sadece onlara yardımcı olmak istiyorum. Geleceğimiz olan çocuklara yatırım yapmaya devam edeceğim. Okullar açıldığından bu yana sürekli öğrencilerle beraberiz. Kış ayında yollar riskli olduğu için öğrencileri tehlikeye atmamak için köylere ikramları ben götürdüm. Karların erimesiyle öğrencilerimizin ilçe merkezini de görmelerini sağlamak ve onlar için bir değişiklik olması için de özel servis ile her hafta üç köy okulunu işletmemize getirerek burada ağırlıyoruz. Onların mutlu olması bizim mutlu olmamız demektir. Onlar bizim geleceğimizdir" diye konuştu.

Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor
YORUMLAR
500
'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kocaeli'ye ulaştı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kocaeli'ye ulaştı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Geleneksel Otçu Göçü Şenliği'ne Katıldı
Kaynak: DHA

Cemil Çelik, Karlıova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
10:51 Üzerinden minibüs geçmişti! İdrar kanalı kopan 5 yaşındaki çocuk zorlu operasyonla sağlığına kavuştu
10:50 İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki
10:48 Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz
10:46 Türk bilim insanını endişelendiren sorun: Papağanlar kumru gibi her yere dağılabilir
10:35 58 yaşındaki Avşar kızı Kıbrıs'ta bikinili görüntülendi
10:24 Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi! Görüşmeler yapılıyor
10:24 Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor
10:21 Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 11:26:01. #1.13#
SON DAKİKA: Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement