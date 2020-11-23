Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor - Son Dakika

Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor

23.11.2020 11:10

Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor Girişimci kadın 100 kilo zeytinle başladı şimdi 6 ton zeytin satıyor Eşi ve çocuğu için zeytin işine giren girişimci kadının zeytinleri, birçok ilden rağbet görüyor Hatay'da Meryem Yalvuç adlı kadın...

Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor

Girişimci kadın 100 kilo zeytinle başladı şimdi 6 ton zeytin satıyor

Eşi ve çocuğu için zeytin işine giren girişimci kadının zeytinleri, birçok ilden rağbet görüyor

HATAY - Hatay'da Meryem Yalvuç adlı kadın çocuğunu okutmak ve engelli eşine bakmak için zeytincilik işine girdi. 100 kiloyla başlayan ve 6 tona ulaşan girişimci kadının binbir emekle hazırladığı zeytinler rağbet görüyor.

Suriye sınırında bulunan zeytin diyarı Altınözü ilçesinde zeytincilik işiyle uğraşan Meryem Yalvuç, ilahiyat okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi. Dalından toplanan taze zeytinlerle tatlı yeşil zeytin, kırma zeytin, kül zeytini ve zeytinyağı yapan Meryem Yalvuç, ailesinin geçimini zeytincilik işi sayesinde sağladığını söyledi.

Zeytincilik işine 100 kilo zeytinle başladığını şimdilerde ise 6 tona ulaştığını belirten Yalvuç, "6 yıldır zeytincilik işiyle uğraşıyorum. 100 kilodan başlamıştım, şimdi 6 ton satıyorum. Eşim engelli o da bana biraz yardım etmeye çalışıyor ama zorlanıyor. Benim çocuklarım okuyor eşimde engelli, aldığı 500 lira aylık yetmiyor. Onun için ben bu işe giriştim, yüz kilodan başladım, ikinci senesi 300 kilo, geçen sene 3 ton, bu sene de 6 ton sattım. Türkiye'nin birçok yerinden talep var. Mesela Ankara'da bir müşterim var sürekli benden zeytin alıyor. Malatya, Gümüşhane, vergi dairelerinden tahini başka illere çıkan müşterilerim gittikleri yerlerde hem istediler hem de çevrelerine de tanıttılar" dedi.

Zeytincilik işinin yanı sıra baharat işiyle de uğraştığını belirten Meryem Yalvuç, "Zeytin, zeytinyağı, tuzlu yoğurt, biber çeşitleri, baharatlardan; sumak, kimyon, nane, karabiber yapıyorum. Bu işe el attım bu sayede çocuğumu okutabiliyorum ama ben bu işi yapmasaydım hiçbir şey yapamazdım. Daha önce 3 kızımın liseyi zar zor okumalarını sağlayabildik ama bu çocuğum çalıştığım için şuan ilahiyat fakültesi okuyor" diye konuştu.

Halhalı zeytininin diğer zeytinlerden daha güzel ve tatlı olduğunu belirten Yalvuç, "Hatayımızda halhalı zeytin en güzel zeytindir. Bazı müşterilerimiz halhalı zeytini istiyor, pahalı olduğu halde alıyorlar. Ziraat zeytini de alan oluyor ama halhalı zeytinine daha çok talep var" şeklinde konuştu.

Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor
Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor
Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor
Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor

Engelli, Zeytin, Meryem, Hatay, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Okuyan çocuğu ve engelli eşi için zeytincilik işine girdi, şimdi yılda 6 ton zeytin satıyor - Son Dakika


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