Son Dakika Haberleri: "Okuyan Gelibolu Projesi"
Son Dakika Güncel 'Okuyan Gelibolu Projesi'

"Okuyan Gelibolu Projesi"

6 saat önce

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okuyan Gelibolu Projesi" başlatıldı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okuyan Gelibolu Projesi" başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca önderliğinde başlatılan proje Namık Kemal Ortaokulunda start aldı.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, projenin amacının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Bu sürece aile, öğretmen, okul yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün de dahil olduğunu anlatan Tahir Karaca, "Bu vesileyle ilçemizi okuyan bir ilçe haline getirmek amacıyla hazırlanan projemizde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı boyunca evde ve okulda kitap okuma etkinliğimiz devam edecektir. Öğrencilerimiz evlerinde aileleriyle de birlikte kitap okuyacaklar." dedi.

Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:29:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Okuyan Gelibolu Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]