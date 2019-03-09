Son Dakika Haberleri: Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek

Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" kitap okuma yarışması düzenlenecek.


24 Mart Pazar günü il genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek yarışmaya ortaokullardan katılan öğrenciler Yavuz Bahadıroğlu'nun "Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale" eserini, lise öğrencileri ise Mehmet Niyazi'nin "Çanakkale Mahşeri" eserlerini okuyarak katılacak.


Ortaokul 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerin nitelikli eserlerle buluşmalarını sağlayacak yarışmanın çok önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Valimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştireceğimiz bu yarışmayla öğrencilerimizin ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelerini, milli ve evrensel değerleri tanımalarını ve bu değerlere önem vermelerini amaçlıyoruz." dedi.


Yarışmada dereceye giren öğrencilerin son derece anlamlı bir ödülle ödüllendireceklerini aktaran Savaşçı, "Bu yıl Çanakkale'nin 104'üncü yıl dönümü. Bunun için bizler de ortaokullardan ve liseden dereceye giren ilk 104 öğrenciyi nisan ayı içerisinde Çanakkale gezisine götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, bugüne kadar 9 bin 894 öğrencinin sınava girmek için müracaat ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:15 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar

Kız Öğrenci Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]